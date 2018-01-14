天猫机器人节开幕 “机器人”正走入消费级市场

新浪手机讯 1月14日下午消息，今天天猫UFO造型的新零售无人店在北京世贸中心开门迎客，在这家店里，天猫联合科沃斯、优必选、大疆、360、小米、iRobot、neato、戴森等12个品牌打造“天猫机器人节”新零售无人体验店，让消费者近距离感受天猫的全智能生活方式。

活动现场实拍图

虽然是“无人店”但由于首日开门迎客，现场仍旧挤了不少人。在这个占地面积近260多平米、UFO造型的天猫无人店可以看到，由天猫精灵充当导购员，现场显示了家庭清洁、烹饪、情感陪伴、教育陪伴等类型的主流机器人。除了主打扫码概念，“机器人”也是此次活动天猫想要展示给用户的。

相对于“机器人”这个概念，其实融入生活智能类产品已有不少：包括扫地机机器人、擦窗机器人、净化器机器人、服务机器人、教育机器人和视频通话机器人等。根据天猫方面透露，自2009年启动孵化扫地机器人品类以来，每年都保持翻倍的增速。同时根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2017年)》显示，2016年中国服务机器人市场规模达到10.3亿美元，预计2017年该市场规模将达到13.2亿美元，同比增长约28%。

扫地机器人

首日开店展示，天猫还请来了诸多机器人品类的厂商代表。iRobot 销售与营销副总裁及中国区总经理张莉称，天猫不仅仅帮助iRobot迅速打开了中国市场，更是让广大中国消费者迅速了解和接受了扫地机器人这种全新消费产品，对于将全球的高科技产品带给中国消费者扮演着重要角色。

除了数量的增长与消费价位段的升级，“机器人”这一品类也在持续扩充：来自天猫的数据显示，杭州、上海、广州、深圳、北京成为机器人购买的TOP5城市。主打智能烹饪概念的“烹饪机器人”也在2017年，成为小家电增速最快的品类，增速近1000%，其中女性购买比例占到六成。擦窗机器人作为天猫上另一个新兴孵化的品类，2017年的销售规模也已经超过1亿。

不同种形态的机器人

“机器人产品不是刚需，是拥有了会让生活更美好。” 对于未来，深圳市优必选科技有限公司创新营销部部负责人刘继然说，尤其是随着年轻人逐渐成为销售主体，今后还会与天猫一起探索全新的购物体验。

1月16日－17日，天猫将联合科沃斯、优必选、大疆、飞利浦、360、小米、iRobot、neato、戴森等国内外23个品牌在线上举办“天猫机器人节”。360生活电器也将首次入驻天猫，当天其生活电器第一款超级新品——扫地机器人将在天猫全球独家首发。此外，美国硅谷创新品牌neato，也将其2018年扫地机器人新品同步美国CES展，在天猫独家首发。(王迪)