新浪手机> 新机曝光 > 正文

18.7:9奇葩屏幕比例 华为P20细长设计

18.7:9奇葩屏幕比例 华为P20细长设计
2018年01月13日 06:30 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：PChome

　　华为将在2月份的MWC 2018中发布P系列新款手机，这款手机我们暂时称之为华为P20，该机在拍照方面有很大的提升，增加一颗摄像头组成三摄，能够拍照4000万像素超清照片。该机的设计也有很大改进，至少在屏幕上是这样的。

　　目前华为P20已经在一些基准测试软件中现身，通过其中的数据显示，华为P20的屏幕比例为18.7：9，这在现在属于一种非常奇葩的屏幕比例。

　　传统手机的屏幕比例为16：9，全面屏设计手机通常为18：9，仅有个别的手机存在例外，比如三星使用18.5：9的屏幕比例，而苹果iPhone X则使用的是19.5：9的屏幕比例。虽说这些屏幕比例各不相同，但至少在数字上都显得比较整齐。而华为的这个18.7：9，就十分奇葩了。

　　按照1080P级别的清晰度来看的话，华为P20的分辨率应该是2244x1080，屏幕要比普通全面屏手机更为细长。

　　由于苹果已经申请了“刘海儿”屏的设计专利，华为显然是不能使用这种异型全面屏设计了，如何去设计和适配这块屏幕，无疑是华为所面对的一个难题。

　　全面屏设计开始兴起后，屏幕比例和设计已经不再高度统一，各种奇葩的造型和屏幕比例，势必要为软件的适配带来难题。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有