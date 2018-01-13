18.7:9奇葩屏幕比例 华为P20细长设计

来源：PChome

华为将在2月份的MWC 2018中发布P系列新款手机，这款手机我们暂时称之为华为P20，该机在拍照方面有很大的提升，增加一颗摄像头组成三摄，能够拍照4000万像素超清照片。该机的设计也有很大改进，至少在屏幕上是这样的。

目前华为P20已经在一些基准测试软件中现身，通过其中的数据显示，华为P20的屏幕比例为18.7：9，这在现在属于一种非常奇葩的屏幕比例。

传统手机的屏幕比例为16：9，全面屏设计手机通常为18：9，仅有个别的手机存在例外，比如三星使用18.5：9的屏幕比例，而苹果iPhone X则使用的是19.5：9的屏幕比例。虽说这些屏幕比例各不相同，但至少在数字上都显得比较整齐。而华为的这个18.7：9，就十分奇葩了。

按照1080P级别的清晰度来看的话，华为P20的分辨率应该是2244x1080，屏幕要比普通全面屏手机更为细长。

由于苹果已经申请了“刘海儿”屏的设计专利，华为显然是不能使用这种异型全面屏设计了，如何去设计和适配这块屏幕，无疑是华为所面对的一个难题。

全面屏设计开始兴起后，屏幕比例和设计已经不再高度统一，各种奇葩的造型和屏幕比例，势必要为软件的适配带来难题。