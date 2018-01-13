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安兔兔发布手机芯片年度报告 高通遥遥领先

安兔兔发布手机芯片年度报告 高通遥遥领先
2018年01月13日 06:30 新浪综合
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　　来源：泡泡网

　　日前，安兔兔发布了2017年安卓手机芯片市场分析报告，从国内关注度和用户占有率等方面做出了简要分析。报告中指出，八核手机处理器成为绝对的主流，高通骁龙一骑绝尘，国产芯片有着不错的表现。

　　不出所料，骁龙835芯片的关注度最高，这也是去年综合性能最出色的安卓手机处理芯片了。包括一加，小米，努比亚等国内手机厂商的旗舰产品都采用了这一处理器。

　　在市场占有率上，高通也是遥遥领先，占下了大半壁江山。联发科在2017年的表现就差强人意了，仅有15%多一点。华为麒麟芯片逼近联发科，一方面是说明购买华为手机的用户越来越多，另一方面也是麒麟芯片的水平也在稳步提高，今年的970已经可以和骁龙835性能持平，这样也让更多的消费者对华为手机和芯片充满信心。

　　报告的最后也指出，华为的麒麟处理器已经有超越联发科成为第二名的趋势，同时在跑分上已经逼近了骁龙835芯片，为国产芯片正名。不过因为其芯片目前还是只用于华为和荣耀两个品牌，要想在占有率上追上高通还是有些难度。

　　2017年的另一个惊喜就是小米推出的澎湃S1处理器，虽然这只是一款应用在中端产品小米5c上的芯片，不过是为国产处理芯片增加了新的活力。以我的观点来看，去年开始国产的手机芯片以华为为首的开始有着不小的提升，相信在新的一年，国产芯片依然会给我们更多惊喜。

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