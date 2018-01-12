博通想要收购高通？还需问问中国手机厂商的意见

博通对于高通的收购案还在持续发酵中，从目前看来，高通方面并不希望这件事达成，但有消息称，苹果也在背后推动这起收购案，这一切似乎开始朝着有利于博通的方向发展。

不过，随着中国手机厂商的集体发声“反对博通收购高通”，整件事的形势开始大变。

根据外媒给出的消息，OPPO和vivo两家中国手机厂商同时表示，反对博通收购高通的这笔潜在交易。理由很明确，一旦博通正式完成对高通的收购，那么可能提高高通芯片和专利收费的价格以追求更高的利润，从而迫使手机厂商支出增加，压缩手机行业利润率。而对于消费者而言，最直观的表现就在于采用高通芯片的手机涨价。

上游供应链价格波动所形成的蝴蝶效应，往往会造成不可估量的结果，比如说这长达一年多时间以来的内存涨价，就和某厂恶意提价息息相关。

针对这起潜在的收购案，作为高通在国内的最大客户之一，小米也进行了回应。小米表示，他们对该交易保留意见，但值得一提的是，高通是小米的股东之一。

OPPO R11s电商价格读取中。。。

显然，博通如果要达成这起收购，就不得不重视中国厂商的意见，根据市场调研机构的数据，高通对于OPPO、vivo和小米的出货量达到了对苹果出货量的两倍多，OPPO、vivo两家就提供了高通每年220亿美元收入的10%——打破这一合作体系确实不是双方愿意看到的事情。

当然，有能力自研处理芯片的厂商或许乐见其成，比如说苹果、华为、三星和联发科，特别是近两年被高通打压地抬不起头的联发科，一旦收购案达成，高通芯片涨价，这或许会成为联发科重新崛起的一个契机。