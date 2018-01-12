导语：记得有句话是这么说的：“如果全世界只有你一人有手机，那么你还会去用它吗？”对于人们而言，智能手机彻彻底底地改变了人与人之间，人与世界之间的交流方式。

在刚刚过去的2017年中，智能手机带给我们太多惊喜。技术层面，全面屏、面部识别、AI 。。。。。。 这些新功能将大大改变我们的生活。产品层面，从三星Galaxy S8到iPhone X，消费者们在这一年被各大手机厂商琳琅满目的产品挑花了眼，但是这并不意味着智能手机已经趋于完美，在许多功能和特质上仍然有许多地方需要完善和改进，作为一个普通的手机使用者，2018年我最期待的智能手机还有三大地方需要提升和改进。

谈谈2018年我最期待智能手机的3大改进

设计创新不止于全面屏

智能手机的设计在2017年发生了很大的变化。前年，小米MIX一代发布会上，雷军首次提出了全面屏的概念，经过一年的混战，全面屏的定义在消费级市场终于达成了一致。从iPhone X到红米5，全面屏这个概念如今已经从高端机渗透到千元机，2018年，几乎全部智能手机都将搭载全面屏。

虽说去年是全面屏设计的元年，不过与全面屏设计相匹配的“配套设施”似乎仍然没有准备好。除了苹果之外，因为要采用指纹模组，几乎所有手机厂商的全面屏产品都“内裤反穿”，放在了手机的背面，这显然不是最佳的解决方案。

今年已经有厂商推出全面屏指纹识别接近完美的解决方案

不过好在我们在今年CES展会上，看到了国产厂商vivo正式公布了旗下首款屏下指纹识别手机，全面屏时代这种指纹解锁解决方案显然是最接近完美的，而这一次国产制造商又走在了苹果的前面。

手机越来越时尚，且更具创新性，到2018年，我们不希望这种创新停下来。

随着增强功能的出现，人们对大屏幕的智能手机需求越来越大。手机显示屏的大小已经增加到近乎真正全面屏可视的地步。不过再进一步增加显示屏的大小就需要加大手机机身的尺寸。但这并不可取，因为用户希望他们的手机可以舒适地拿在手中、放在衬衫或裤子口袋里。

因此在有限的空间折叠屏幕是最好的解决方案，我们希望在2018年可以看到这样设计的手机。

之前曝光的三星可折叠手机

中兴于2017年底推出了配备双屏显示器的Axon M。虽然还不尽完美，但这款手机的折叠式显示屏使其在手机市场变得独一无二。据了解，三星，LG，联想和华为都计划将双屏，可弯曲的智能手机推向市场。不管是谁来做这一可折叠屏幕手机，都毫无疑问将会使炫技的风口，让自家产品的档次更高。

都说人具有主观能动性，而概念设计就是主观能动性的体现。虽然目前大多数的概念设计都无法被实现，只不过这些脑洞大开的设计却为未来的手机设计提供了思路和方向。

未来的手机会长什么样，其实谁也说不好。人们对于新鲜事物的渴望是无穷无尽的，我们希望看到制造商可以推动智能手机的发展，研发出更多疯狂的东西，只有疯狂的想法才能保持有趣的智能手机世界。

续航能否突破“一天一充”

为什么每年屏幕、处理器等都发生了变化，但电池却没有？改善最好的情况是，你得到额外1小时的续航时间，但你可能几乎没有注意到。

现在的人基本上都能保证有一天一充的条件，所以理论上来说能保证一天的使用，对于大多数人来说都是够用的。但是凡事都有意外，总有时候用手机的频率会大大提高。遇到等人、排队，或者一起出行时只能靠玩手机来打发时间缓解尴尬的情况也不少见。恐怕现在没有多少人会在无聊的时间里冥想发呆了吧？所以一天一充的续航肯定是不够的。

手机续航时间短，你是否也因此患上了“低电忧虑症”？

现在是时候让智能手机的电池实现一些提升了。随着手机功能的不断发展，人们对于手机的使用时长和依赖程度大大提升，原本的手机电量已远远无法满足用户的需求，毕竟每一个用户都期待在每天下班回家的时候手机依旧能够有充足的电量支撑起他们漫长的回家路途。虽然提高电池容量很容易，但我们更希望看到电池技术能够大幅升级。

谁能发明下一代手机电池技术，谁就会成为智能手机行业的颠覆者。尽管新的电池技术商用还要假以时日，但现在已有部分手机厂商瞄准手机续航的痛点，想出五花八门的招数来解决这个问题。

无线充电成为厂商解决续航不足转变的一种新思路

目前手机厂商解决手机续航问题最普遍的两种方式，一种是比较简单粗暴型的，就是通过加大电量从而让手机获得更长的续航时间，这样的方式对硬件原理不清楚的消费者具有一定的迷惑性；另外一种方式是转变思路型的，就是让你花更少的时间充电，或者让你充电时不用插线，这就有了现在流行的快速充电技术，以及开始出现的无线充电。

但其实无论哪种方式，随着智能手机的性能越来越强大，手机续航依然面临着巨大的挑战。手机厂商们要加快技术革新，在电池材质、快充技术等方面取得长足的进步，实现突破性解决，这需要长期性投入。

从根本上提升手机电量，还需要厂商发明一些大胆的新技术

对于用户来说，未来对手机续航的期待，当然是手机可以不再“一天一充”那么麻烦，如果可以的话，最终的形态最好是手机可以不用充电，比如使用太阳能电池，通过吸取阳光来获得电源，然后转化到锂电池里，那么智能手机永不断电或将成为可能，智能手机也将获得新的生命力。

人工智能带来更多的可能性

如果从“Siri”加入iPhone 4s算起，手机“拟人化”的过程早已开始。但那时Siri不够智能，更像是语音搜索引擎。而这只是人工智能在手机上应用开始的缩影。

华为麒麟970芯片带火了人工智能黑科技

自从 2016 年末荣耀首先将人工智能的概念引入手机上开始，关于手机AI的就成为了行业内热门的话题。2017年下半年，华为公布了集成神经处理单元（NPU）的麒麟970处理器，随后又先后发布了搭载麒麟 970 的华为Mate10 系列以及荣耀V10。将人工智能的关注度推向了一个新的高度。

目前AI与手机相结合的例子最明显的是华为Mate 10拍照的时候能够实时的判断取景画面的场景，针对性的做出优化。事实证明，只要能被识别的场景其成像水准有飞跃似的提升，这就是人工智能的威力。

faceID使用人工智能技术扫描人脸，来完成识别

在手机领域，AI也已经成为一个清晰的发展方向。手机的大脑已经开始AI化，从此开始，手机将越来越懂人类。

不过，目前的人工智能依然停留在初生阶段，至于手机厂商宣称的学习能力，更大程度上还只是依赖大数据的筛选和分析。我们希望这项技术在2018年在除语音助手、AR增强技术、手机拍照之外的更多生活场景实现万物互联。

期待人工智能未来的形态可以满足多样化的生活场景

比如说，周末你进商场想看电影，AI通过学习你平时在手机上产生的大数据，分析识别出你最想看的电影。到了电影院门前，它能够自主识别位置，选择好你最偏好的座位和最适合的场次，自动买张你想看的电影票。

又比如，大家都知道，在智能手机的小屏幕上回复冗长的电子邮件是多么烦人的事情。但是，假设你的手机软件未来可以自动整理和高光显示你的重要邮件信息，并可以自动预测和生成你的回信内容，那岂不悠哉？

不要认为这些都是痴人说梦，可以毫不夸张的说我们在未来生活中的衣、食、住、行等方方面面都会被人工智能所改变。

写在最后：

对于未来智能手机的期待，我相信每个人的看法都不一样，毕竟每天使用手机的是自己，只有自己最清楚现在的手机还存在哪些问题。本文主要分享的是我对智能手机三个方面的期待。在我看来，全面屏依旧会是今年的主流风口，在提升全面屏技术的基础上，厂商能否带来更加创新的设计是我最为期待的；人工智能我更期待的是厂商能否在今年的手机上加入更多可以应用到不同生活场景的功能；最直观的痛点无疑是续航，厂商在尝试了多种不同形式的解决办法后，如何重新将重心放在有效提升电池的技术上，值得期待。

大家都对新一年智能手机有怎样的期待，或者你希望厂商可以改进智能手机哪些地方，都可以在我们的文章下方评论区内说出来，与我们进行讨论。