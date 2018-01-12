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百台机器人组成合唱团 在CES上唱了一首歌

百台机器人组成合唱团 在CES上唱了一首歌
2018年01月12日 15:10 新浪数码
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　　新浪数码讯 1月12日下午消息，机人工智能科技公司物灵科技在CES2018消费电子展展示了百台绘本阅读机器人，并让这些机器人组成阵列合唱团，做了一场演出。

Luka机器人外形酷似猫头鹰Luka机器人外形酷似猫头鹰

　　绘本阅读机器人Luka是物灵科技推出的一款面向幼儿的机器人。据官方介绍，Luka外形由原迪士尼团队打造。这款机器人看上去就像一只猫头鹰，拥有一双“闪动”的大眼睛。

　　在这次CES2018展会上，物灵科技的展台放置了百台Luka机器人，并让他们组成了合唱团，一起演唱了一首曲子。这些机器人在演奏过程中还配有特定的眼神动作，应该是通过编程完成的指令。

物灵科技展台展示了百台机器人物灵科技展台展示了百台机器人

　　Luka最大的特点是可以通过内置的计算机视觉图片识别技术，识别眼前的绘本，然后根据识别结果为幼儿讲相应的故事。官方表示，Luka内置的故事都经由专业录音室录制，希望能给幼儿带来原汁原味的英语感受。

　　目前，Luka可以阅读超过15000中文绘本、2000英文绘本，并且数量还会增加。物灵科技表示Luka拥有自我学习的功能，在与幼儿互动的过程中可以进行自我提升。

　　除了让机器人合唱，物灵科技还在此次CES上正式发布了Luka英文版，并将于今年面向北美、澳洲和新加坡等区域进行投放上市。

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