诺基亚8相机评分出炉：综合排名不如三年前S6 Edge

新浪手机讯 1月12日上午消息，拍照评分网站DxOMark放出了诺基亚8相机评分，尽管这款由HMD操刀的诺基亚旗舰被冠以蔡司之名，但是最终的结果却让人有些失望。

诺基亚8相机评分出炉

DxOMark对相机评分包含拍照和摄像两个部分，诺基亚8最终得分为68分，其中拍照部分得72分，摄像部分得62分。其综合排名在DxOMark的榜单中排第17位，这个成绩比诺基亚808 PureView好，但十分有限。排在它上面我们熟知的手机有魅族Pro 7 Plus、iPhone 6，排在其下面的是金立S10L。

DxOMark相机得分综合排行榜

目前，DxOMark相机榜单综合排名第一的是98分的谷歌Pixel 2，第二名是97苹果iPhone X和HUAWEI Mate 10 Pro。需要注意的是，DxOMark给出的分数并没有上限，换话讲100分不是满分。

测试报告显示，诺基亚8在照片曝光方面表现良好，白平衡通常比较精准。不过，诺基亚8样片在饱和度方面的表现不足，某些颜色会出现阴影。只有当HDR模式正常工作时，其照片的动态范围表现不错，遗憾的是其HDR经常不起作用，即使拍摄高对比度照片也是如此。

DxOMark给出的样张，细节表现不好

画质和噪点控制部分，诺基亚8明显落后于其他旗舰手机。即使在光线明亮的情况下，噪点也比较明显，细节表现也不尽如人意，有很多模糊的地方。而在光线不足的情况下，细节缺失会变得更为明显，清晰度也有明显下降，在边缘部分锐度明显不足。

DxOMark给出的样张，弱光条件下细节、色彩都不尽如人意

自动对焦部分，在多数情况下是准确的，然而，弱光情况下对焦速的会变慢。打开LED闪光灯后，曝光和颜色处于正常水平，不过人像会出现红眼的问题。在变焦方面，由于缺乏长焦镜头，诺基亚8无法和那些配备长焦的手机竞争。

视频拍摄部分，诺基亚8主要的缺点是自动对焦和稳定性。自动对焦在弱光情况下基本失灵，稳定性方面子则和三年前的三星S6 Edge非常接近。除此之外，诺基亚8拍摄的视频动态范围较窄，在高对比度的场景中曝光不稳定，细节表现也不好。不过，在光线充足的场景，其视频曝光和颜色渲染不错。（苏航）