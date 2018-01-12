折叠屏、屏下指纹 这几款手机在CES疯狂抢戏

在对CES进行前瞻的时候，我们PingWest品玩提到由于二月份 MWC 的存在，很少有手机厂家会在一月份的CES发布年度旗舰手机。

这个推论在今年依然成立。

本次CES 2018上，尽管新品数量不少，新的旗舰手机却身影难寻。不过与之相对的是，很多有特点的小众手机在本次 CES 上亮相。对于不少人来说，这次 CES 也是少有的与这些小众产品亲密接触的机会。

索尼 Xperia 系列产品

尽管索尼在此次大展上拿出的最亮眼产品是索狗 Aibo，但实际上其手机产品线也是有更新的。和前瞻中的预测一样，索尼移动在本次上推出了 Xperia XA2 及 XA2 Ultra，两款中端定位的手机。

虽说是中端产品，但这两款并非完全是旗舰机的简配版，它们还有目前的索尼移动旗舰 Xperia XZ1 都没有亮点，比如超窄边框。

是的，作为 Xperia XA 中端系列的特色之一，Xperia XA2&XA2 Ultra 也继承了这一个特点——左右边框极窄，配合着索尼手机上少见大弧度玻璃，在视觉上，两者的左右边框已经是基本不可见了。只可惜，这两款手机并没有使用目前流行的 18：9 屏幕，手机的额头和下巴还是太长，整体设计和‘全面屏’相去甚远。

另外，如果硬要说的话，这两台手机还是第一批使用背面指纹的索尼手机。这对于习惯了侧面指纹解锁的索尼用户可能有些难以接受。从技术上，这样的取舍实际不难理解，毕竟左右的极窄边框让侧面指纹没有了布局空间。

或许，这已经揭示出未来索尼全面屏手机的设计趋势？

索尼移动展台的一角，还躺着不是新机的‘新机’——Xperia XZ1 Compact。说它不是新机，是因为它在去年的 IFA 上便已经发布；说它‘新’，是因为它一直都没有在中国内地市场上市。

实际上手中，这台拥有 4.6 英寸小屏幕和骁龙 835 的旗舰给我印象很深刻。

出挑的性能、小巧的体积、舒服的握持感……说 Xperia XZ1 Compact 是目前 Android 小屏市场最好的旗舰机，似乎并不为过。

在我看来，XZ1 Compact 没有在中国上市，或许是索尼移动去年在市场上的一个失误。

LG V30

和 Xperia XZ1 Compact 一样，LG V30 也是一台去年没有在中国国内上市的旗舰。

初看之下，LG V30 的外观甚至和红米 5 Plus 有些像。但实际上手后，LG V30 的旗舰气质还是千元机不能比的。单说 V30 那块玻璃后盖的处理工艺就让以省成本为主要指导思想的千元机难以望其项背。

V30 更大的亮点是拍照。和一般双摄手机采用‘广角+长焦’的解决方案不同，LG 用的是‘广角+超广角’，虽然牺牲了长焦的表现，但可以给手机带来更多的玩法。

实际拍照体验中，V30 这个 F/1.6 的主摄像头，进光量充足，对焦不犹豫，快门也干脆，成像质量也是首屈一指。

V30 有可能是跑分屡创新高的 DxO Mark 榜单缺失的沧海遗珠。

vivo X20 Plus 屏下指纹版

屏下指纹识别是 vivo 早在 2017 年上半年的 MWC 上海亮相过。只不过，在 CES 上，vivo 拿出的是 vivo X20 Plus 屏下指纹版，注意这是一款量产机。

虽是屏下指纹，但这台手机录入指纹的方式和过程都和普通的指纹识别模块相同，需要略用力按压，以及后续的指纹边缘补充。

屏下指纹将指纹解锁模块融于了屏幕之中，为智能手机的设计，甚至真·全面屏的实现打下了一个基础。

只是 X20 Plus 的指纹识别体验细节还有提高的空间。据曾体验过 vivo 屏下指纹技术工程样机的记者描述，‘X20 Plus 的识别速度比以前变慢了’。

中兴 Axon M 双屏手机

之前的任天堂 3DS 游戏机、索尼 Tablet P 平板电脑都是双屏设备的代表。在京瓷吃过双屏手机的螃蟹之后，中兴也进入到这市场。

Axon M 实际是中兴去年发布的产品，但一直没有上市，这次 CES 是为其上市做最后宣传。

这款设备两块屏幕分别为 5.2 英寸和 5 英寸，两者通过中间的支架链接，黑边不算大，而且可以调整显示角度，阻尼很大，不会出现松垮垮的情况。

而且手机系统可以将显示模式调整为‘两块屏幕显示同一个画面的两个部分’、‘两块屏幕分别显示不同的画面’”、‘两块屏幕显示相同的画面’、‘一块屏幕显示，另一块屏幕黑屏’四种，选项可谓颇多。

携带时是一块屏幕，使用时是两块屏幕。Axon M 设计的初衷是好的。但实际体验中，问题也不小。

四种显示模式中，最像具未来概念的是‘两块屏幕显示同一个画面的两个部分’，然而即使手机已经尽可能将边框和中框缩减了，但这块黑边始终在那儿，对于完整画面的呈现明显是极大的破坏。

至于其余三种模式，其意义何在？