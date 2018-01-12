内存价格降价难 三星是否垄断将被继续约谈

凭借内存疯狂涨价之势，三星去年是大赚特赚，旗下利润营收一度创了新纪录，不过他们烦心事的也随之而来。

据证券时报报道称，目前，全球内存市场被国际巨头三星、海力士以及美光垄断，三家公司的内存市场占有率合计超过90%，而今年上半年内存价格丝毫没有下降的趋势。

由于汇率持续升值、原物料及人工成本的持续上涨，最近全球电阻第一大厂国巨上调电阻价格，而这也被看作是内存继续上涨的信号，而内存价格的持续上涨，国内终端厂商的成本压力陡然增加。

报道中提到，国家发改委将会继续约谈三星，因为现在的内存市场寡头垄断格局已经形成，下游厂商话语权并不大，所以这就形成了一定意义上的垄断，所以不断去约谈就很有必要。

此外，有消息人士还向证卷时报透露，因为三星占据全球内存产能的40%以上，发改委现在怀疑三星对内存产能是否进行了一定控制。如果三星说自己的内存没货，外界是无法知道三星是真没货还是假没货的。因为它有可能故意放慢产能的增速，从而更容易在价格上涨过程中获取暴利，毕竟三家厂商在内存市场的垄断效应太集中了

手机中国联盟秘书长王艳辉表示，现在预测发改委会对三星采取何种进一步措施还为时尚早。但是，如果三星被认定参与了价格操纵行为，那么发改委可能会参考其他国家在这一方面实施的处罚措施。