苹果Q4全球市场表现不佳 在中国却有意外收获

根据最新的Kantar Worldpanel ComTech调查的数据，iPhone X实际上非常受欢迎，以至于它在11月份在全球三个主要市场上击败了所有其他移动设备。在苹果老家美国本土，iPhone X占有率虽还不及8和8 Plus，尽管如此，它们仍然排在了11月份的畅销榜单前三位，远远领先于三星的Galaxy S8，后者仅排在第6位。

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但在最近三个月里，iOS平台在全球范围内表现就没那么风光了。具体来说，与去年同期的三个月（9~11）相比，iOS在关键的中国市场的增长达到了4.6%，从19.7到24.3个百分点，同时在德国增长了0.6%。而在其他国家，苹果的销量都在下降，在日本下降了5.5%，即使在西班牙也有0.3%。iOS在美国的市场份额下降了近4个百分点，澳大利亚和欧洲市场分别下跌了2.5%和0.6%，而在日本，这一下跌率还在继续上升。

与此同时Android显然在这些国家占据主导地位，在欧洲的市场份额为75%，在美国接近60%，在澳大利亚则为55.5%。