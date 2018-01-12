苹果翻盖版iPhone X 怀旧风完美结合黑科技

本文来自泡泡网

如今的智能手机外观造型基本千人一面，即便在全面屏时代也不过是将手机屏占比尽可能提升，或者只是在手机开孔、边缘等方面进行小幅度变化，但归根结底还是直板手机，只有三星W系列等极少数手机还保留着翻盖等设计理念，当年功能机时代百家争鸣的时代早已不复存在，回想当年，翻盖手机，滑盖手机等各种类型的外观设计让人却有些许莫名的怀念。

记得小时候家里有句老话：有钱的拿上翻的，没钱的拿下翻的，二杆子拿个光板板。可见那个时代人们攀比心里中翻盖手机的地位有多高，可是你想过如果当下最强旗舰机iPhone X也有翻盖版的会是一种什么样的体验？近日有网友就在网上晒出了一组iPhone X翻盖版的图赏，让人有些莫名的感动。

整体机身明显采用的玻璃材质，在光线的照射上，给人一种朦胧的美感，内外屏均有“刘海”设计，不过与iPhone X的刘海比起来，似乎更具喜感。

背部基本与iPhone X没有任何区别，竖排双摄+苹果LOGO。

与传统的翻盖手机不同之处在于翻盖版iPhone X采用了双屏设计，有点之前中兴、三星折叠式手机的感觉。

在内屏上这款iPhone X采用了黑莓BlackBerry经典的24键实体键盘，满满的怀旧风。

虽然这只是一组概念渲染的翻盖版iPhone X，但却完美结合了怀旧风与苹果面部识别的黑科技，那么如果真的有这样一款iPhone X，你们愿意为之买单吗？