CES2018上百种技术 只有这十个能打call

第51届国际消费类电子产品展览会，即CES 2018在美国拉斯维加斯如期举行。作为世界最大、影响力不俗的消费类电子技术展会，CES大会上从来都不缺先进的技术和产品。时至今日，展会已过大半，今天我们就来盘点一下，到现在我们在CES上看到十大技术和产品。

CES十大技术盘点 今年科技圈就看它们了

1、雷蛇Project Linda 手机拓展新思路

Project Linda

在展会上，雷蛇发布了一款名为Project Linda的概念产品。这款形似笔记本电脑的产品从本质定义上说，应该算是一种手机配件。因为Project Linda只有屏幕、键盘、硬盘、电池，与其搭配的Razer Phone则替代处理器、内存、主板等部件进行工作，而且可以充当触控板使用。

Project Linda

手机桌面拓展其实早有先例，比如三星的DeX桌面拓展、华为的电脑模式等，但这些桌面拓展的使用需要外接显示器、键盘等设备，对使用环境的要求较高。而Project Linda恰恰解决了外设问题——提供了一块13.3英寸的屏幕、200GB硬盘、53.6Wh电池。而且电池可以为手机充电三次。

Project Linda

在手机桌面拓展功能出现以来，一个问题一直在困扰着厂商和消费者：桌面拓展的存在到底有没有意义？到目前为止，移动处理器与电脑处理器性能仍有差距，手机拓展也就能满足轻度办公、手机游戏等功能，更加深入的专门应用难以跟电脑媲美。而Project Linda似乎给我们了一个思路，在手机的拓展配件上是不是可以搭载性能放大装置呢？

Project Linda

或许，关注手机桌面拓展功能的用户，大多更会在意它的协同工作功能，毕竟并不是所有场合都适合拿出笔记本电脑办公。手机拓展的意义就在于办公内容都在手机里，更换办公设备时不需要进行数据迁移。

再或许，用户关心的其实也不是能不能桌面拓展，而是你的技术会不会让我们的生活更加方便。

2、联想Miix 630 最大受益者或是微软

联想在本届CES上可以说是大放光彩，多款重磅产品轮番轰炸，给我印象最深的除了复古风格的全键盘Moto Mods模块、VR设备Mirage Solo，就是这款搭载骁龙835移动平台的二合一笔记本电脑联想Miix 630。

联想Miix 630

据悉，联想Miix 630是首批采用骁龙CPU的二合一笔记本电脑，相比于传统PC，其优势更多的来自于骁龙835在无线网络方面的先天优势，同时续航也可以提升至20小时。性能表现方面，与入门级的商务本相当。

联想Miix 630

之所以能在骁龙835的ARM架构上运行Windows 10，是因为微软和高通合作，共同开发了基于ARM架构对x86应用的支持环境。作为首批产品，联想Miix 630无疑帮助微软进行了市场试水。

对于微软屡战屡败的手机项目来说，搭载Windows 10的手机或将成为新的突破口。而传闻中的折叠手机Surface Phone，恰恰满足系统对大屏的需求。一旦首批骁龙平台Windows试水成功，Surface Phone或让微软的手机项目境况大有改观。

3、穿戴设备再进化 未来手机的分食者

PowerWatch X（图片来自网络）

展会上，智能穿戴设备自然也不会少，比如可以测量心跳血压的HeartGuide智能手表、可以靠体温充电的PowerWatch X、模块化智能手表Blocks等等。其中最有意思的，莫过于：欧莱雅的紫外线穿戴饰品。

My UV Patch

欧莱雅共展出了两款紫外线穿戴饰品，一款是My UV Patch（理肤泉UV紫外线感应贴），厚度仅50微米，可贴付于手背上，通过紫外线感应技术，使其随日晒的累积呈现不同颜色，以提醒用户肌肤所接收的紫外线按照射剂量的变化。寿命时长三到五天。

UV Sense

另一款则是只有水滴大小的UV Sense。可以贴在身体的任何暴露在阳光的位置，可重复利用。两款设备均可在手机APP上同步监测到的紫外线数值，让用户随时知晓身处环境的紫外线强度。

目前来看，可穿戴设备的发展方向还处在各自为战的阶段。但纵观整个行业的发展，当电池技术和半导体技术有所突破后，可穿戴设备或成为智能手机的分食者之一，大屏显示功能向着柔性可折叠屏幕设备转移，而更多的基础功能或将流向智能穿戴设备。也就是说，遥远的未来是无手机化的时代。

4、vivo屏下指纹 面部识别蔫了

传闻已久的vivo屏幕下指纹识别，在CES 2018上正式亮相。本次搭载屏幕下指纹识别的展出机型vivo X20Plus，该屏幕下指纹识别依靠光电反射原理实现，识别区域为屏幕下方显示区域的固定位置，解锁速度为0.7s，解锁前需先点亮屏幕，贴膜会对识别产生一定影响，vivo正在研发专用贴膜。这个版本的vivo X20Plus取消了背部指纹识别开孔，设计一体性得到了保障。

vivo屏幕下指纹（图片来自微博）

据悉，vivo组建了近百人规模的研发团队，在产品堆叠、结构设计、芯片灵敏度、屏幕厚度等方面进行了反复改进，最终才有了CES上展出的产品。而且，这种指纹模组以目前的技术水平来说是可以量产的，预计国内会在年前发布。

vivo屏幕下指纹（图片来自微博）

2017年面部识别席卷手机圈，当我们以为面部识别会成为全面屏时代的最终生物识别方案时，可量产的屏下指纹的出现让情况出现了转机。具体体验如何还得等vivo的量产产品，但不可否认，面部识别在安全性和场景适用性上表现不佳，更具科技感的屏下指纹的确值得期待。

vivo屏幕下指纹（图片来自微博）

可以预测的是，未来手机生物识别系统会因为各个生物识别方案的成熟出现并存的情况。预计国产手机会出现面部识别和屏下指纹搭配的方案，指纹识别负责更需要安全保障的内容，比如支付、加密数据安全等；而面部识别则会用在信息隐藏和应用加密的时间无缝隙解锁上。各取所长，才能发挥最大价值。

5、VR再爆发 或得益于硬件性能爬坡

VR虚拟现实这个概念曾一度被热炒，但由于资源、硬件性能等多方面原因，随后VR产业似乎进入了一段低迷期。2017年的硬件性能普遍提升后，VR设备的热度有所提升。本届CES大会上，比较典型的VR展品就是联想的VR一体机Mirage Solo和HTC的VIVE Pro。

Mirage Solo

联想的VR一体机Mirage Solo搭载高通骁龙835移动平台，配备分辨率为2560 x 1440 LCD液晶显示屏，续航时间达7小时。这款便携式VR设备采用Google Daydream技术，并且支持Google WorldSense六自由度追踪定位系统，而且还配备了三自由度的控制器。

VIVE Pro

HTC的VIVE Pro采用了一块双眼分辨率为2880X1600的OLED屏幕，比Vive提升了78%，并且配备一款高性能3D音效的耳机，刷新率和视场角与上代保持一致，依然是90Hz和110°。新的追踪系统使追踪范围从原先的4.5x4.5米扩展至10x10米，同时追踪也更加精准。值得强调的一点是，VIVE Pro采用了比WiFi快10倍的WiGig技术，从而实现VIVE Pro与电脑的无线连接。

最为娱乐的一种全新形式，VR的潜在市场不可小觑。便携式VR一体机的Mirage Solo已经给出了漂亮的参数，而PC VR的VIVE Pro则让高端再高一步，成为进阶版的显卡杀手。可预见的是，在未来一年VR行业有热闹可看了。

6、机器狗来了 机器人还有多远

索尼在展会上展出了Sony aibo机器狗。这款机器狗可以听懂各种英文指令，并作出想用的动作。aibo机器狗于2017年发布，售价合约11500元人民币，将在今年1月份上市。

aibo机器狗

aibo机器狗拥有两个OLED显示屏的眼睛，鼻子内部隐藏摄像头，负责机器狗的视觉；狗身附加感应装置，可以感知后背、前方、头顶的抚摸指令；22处可活动关节在陀螺仪与马达的辅助下，可以做出各种动作。当然，这些都不是最主要的，机器狗技术的核心主要在于它的人工智能系统。

aibo机器狗

通过人工智能系统，aibo机器狗才能对周围环境进行感知，才能在接收到命令后做出相应动作。除此之外，aibo机器狗的人工智能附带感情系统，用户可以像玩养成类游戏一样培养机器狗。

人工智能可以说是CES 2018的重头戏了。其中展出的无人驾驶，其实就是人工智能系统的一种。另外，可视化智能音箱、厨卫智能系统、海美迪视听机器人等等都属于人工智能的产品呈现。目前人工智能系统由于硬件性能、软件算法、通信阻碍等因素，大规模合成暂时无法实现，但可以说的是，未来更多专项的人工智能平台将被研发出来。

7、耳机也有语音交互 智能发声系统趋向成熟

Mobius

咪咕与科大讯飞在展会上联合发布了全球首款全语音人工智能耳机Mobius。这款以德国数学家的名字命名，寓意“无限”的语音耳机，支持中英翻译，心率监测，健身指导，日程管理，出行导航，路线规划、音乐听书等多项功能。

Mobius

Mobius耳机共有四大亮点：全语音交互对话、智能操控语言翻译、心率监测健康指导、出行导航路线规划。凭借科大讯飞的语音技术支持，Mobius耳机搭载先进的语音识别系统和语义分析系统，可实现一次唤醒、多轮交互的语音识别。同时依托咪咕的内容平台，Mobius耳机拥有十分丰富的音频资源。

Mobius

2017年人工智能概念迅速发酵，语音助手成为各大手机厂商跟进的主要形式。所以我们看到手机上智能化的语音助手，功能丰富的智能音箱，但智能耳机市场似乎并未受到重视。Mobius的发布恰恰弥补了这个空缺。而且，从耳机本身用途来说，Mobius的语音交互更加贴近打电话的状态，在一定程度上可以避免大庭广众之下的“尬聊”。

8、电动汽车发力 自动驾驶玄幻但不遥远

随着能源转化和人工智能的推进，汽车行业也逐渐向着电子行业靠拢。在CES 2018上，电动汽车成为展会的显眼项目：

拜腾首款概念电动车

拜腾发布首款概念电动车，基础版（后驱）续航400km，高配版（四驱）续航520km，30分钟快充（最高里程80%）可行驶400公里续航。车内采用两个大屏，包括中控台上超大 50 英寸的大屏以及方向盘上的 8 英寸触控屏。支持多种交互模式的，触控操作、语音控制，手势控制和脸部识别等多种操作，车身B柱内置有人脸识别摄像头，可以完成车主身份识别。另外，拜腾还采用隐藏式天线，支持5G移动网络。

GXE

Genovation全新打造的电动跑车GXE亮相。这款基于雪佛兰科尔维特C7改造而来的电动车，配备两个电动引擎，其联合输出最大功率达500kW，峰值扭矩达813Nm。GXE的电池功率为60kWh，续航里程为209公里。

丰田的自动驾驶系统

除了电动，无人驾驶也成为展会的一大关键词。比如丰田发布的自动驾驶汽车，与之前版本相比，增加了一个激光雷达系统，四个高分辨率激光雷达分布在车辆的四周，能够更好地感应到黑暗中的物体以及较小的物体，比如儿童和道路碎片。搭载该系统的测试车可以对四周半径为200米范围内的物体进行识别，并且能对行人进行360度识别。

艾瑞泽5自动驾驶版

奇瑞联手百度发布的艾瑞泽5自动驾驶版车型，首次搭载百度Apollo Pilot 2.0，拥有L3级别自动驾驶能力。涵盖了自主巡航、车道保持、自主变道、以及自动驾驶人机交互系统HMI，以及百度高精地图为基础，整合自动驾驶解决方案的ACU计算模块，将实现低成本可量产的自动驾驶解决方案。

当然这些只是无人驾驶展出的一部分，更多的系统和方案也在展会中展出。毫无疑问，在人工智能的时代，无人驾驶将成为最为常见的一种表现形式。随着设计方案的进步和5G的部署，这个在以前看起来玄幻的概念或许真的不远了。

9、攥紧手里的手机 因为它也能控制3D打印

在CES上，宝丽来推出了桌面级3D打印机。Nano Duo 3D打印机有双头打印功能，可以同时打印两种颜色；标配了内置摄像头，可远程监控3D打印进度；可以通过彩色液晶屏进行控制，也可以公国WiFi使用智能手机进行远程控制；文件或模型则可以存储在云端，联网后直接从云存储中打印。

Nano Duo 3D

Nano Duo 3D打印机尺寸为17.7x14.1x22英寸，成型体积为11.8x8.8x12.6英寸（约合29.9x22.4x32.0厘米），可以3D打印大型物品。该打印机兼容广泛的耗材类型，包括ABS、木质、TPU、金属线材和1.75毫米PLA线材。四月上市销售，建议零售价为1849美元。

Nano Mini 3D

如果嫌这台太大，还有一款mini版——宝丽来Nano Mini 3D打印机成型体积为3.1×3.1×3.5英寸（约合7.9x7.9x8.9厘米），支持普通PLA耗材。同样为4月份销售，建议零售价则控制在了349美元。

未来我们会有更多的玩具，微型3D打印设备就是一种。

10、显示技术再升级 8K分辨率不是梦

Micro LED电视

电视作为每年CES大会的重头戏之一，今年自然也不会少，三星，索尼、LG、TCL 、海信等巨头在今年的展会上纷纷展出前沿技术和最新产品，比如三星的全球首款146英寸Micro LED模块化电视、海信全球首款1000分区背光产品U9、 LGD全球首台65英寸卷曲OLED产品以及首款88英寸8K OLED面板等等，其中最吸引人的就是三星的4K转8K技术。

传统资源需要接入带宽要求（图片来自网络）

我们知道，即便显示屏分辨率再高，没有对应的资源也是白扯。目前来说，4K的资源属于比较有品质的一类，但高帧率的流媒体需要很大的带宽来实现。现状是4K都没普及全，8K自然无从谈起。

效果对比

而三星的4K转8K则解决了资源分辨率不足的问题。三星在展会上推出了针对85英寸8K QLED TV的8K人工智能技术——AI Technology。通过对片源的解析，自动将低分辨率的图像提升至8K画质。通过现场实际效果来看，AI Technology不仅让细节表现得到提升，而且带来了更加出色的黑场表现以及更高的局部亮度。

显然，家庭娱乐会向着更加专业化娱乐的方向发展。

总体来说，未来我们的电子设备将向着更加智能化的方向发展，更多的功能也将被开发出来。远的不说，在2018年，屏下指纹妥了；VR或许也会进入爆发期，成为新兴娱乐的引领者；家庭娱乐技术再进步，新技术新产品让其向着专业化娱乐方向发展。更远一点说，5G落地后，自动驾驶就真的不远了。CES告诉我们，未来可期。