Garmin参展CES：新品要拓展运动外的更多使用场景

新浪数码讯 1月11日下午消息，Garmin在2018年CES国际消费电子展上推出一些新品，其中包括首次亮相的Forerunner 645音乐版、智能健康手环vivofit 4等新品。 这家以往在专业运动领域知名的厂商，正在将自己的产品向更广泛的适用人群与场景拓展。

Forerunner 645：运动+支付

Garmin出品的运动腕表一直是专业人之选，在“跑马”人群中颇有知名度。

Forerunner 645跑步手表

但这家厂商似乎已经不甘于仅作为专业人群产品，本次CES展亮相的Forerunner 645音乐版是Garmin 旗下首款具备音乐播放功能的跑步手表、Forerunner系列首款金属表圈的产品、同时还是Forerunner 6系列首款搭载腕式光学心率的跑步表。

Forerunner 645分音乐版与非音乐版两个版本（Forerunner 645 Music/Forerunner 645），音乐版有4GB内存，支持独立播放音乐的功能，可以储存近500首歌，跑步时只要戴手表和蓝牙耳机即可；非音乐版无内置存储，但可以用它控制手机播放音乐，其它功能与音乐版一致。

支持NFC支付功能

这款表还支持Garmin Pay NFC支付功能。在国内，则支持闪付标准，其原理也是通过手机将一张虚拟银行卡写入手表，使用时候只要刷手表即可。

Forerunner 645支持GPS和GLONASS双星定位系统，它是Garmin的新尝试，既保持了追踪运动距离、速度和轨迹等功能，又延续了Forerunner系列的超轻体重，续航仍可到7天。提供跑步、骑行、健走、瑜伽、泳池游泳、力量训练等多种运动模式，音乐功能和支付的加入，则是锦上添花，给跑步过程加一些乐趣和实用功能。

vivofit 4智能手环：

vivofit 4是Garmin智能手环系列的入门级产品，新款产品加入了流线型的设计；恒亮的彩色显示屏幕以及金属按键，在阳光下也能查看数据。

vivofit 4入门级智能手环

vivofit 4可以记录用户日常的运动数据，帮助用户养成健康的生活方式。除了可以记录步数、距离、消耗卡路里、睡眠状态，还能根据用户的习惯量身打造每日步数目标。通过Move IQ功能，vivofit 4 可以自动侦测用户的活动类型，如走路、跑步、骑行、游泳、椭圆机等活动。当用户在健身训练时，vivofit 4可自动计算运动组数，稍后通过Garmin Connect查看运动资料。

vivofit 4系列智能手环最大特点是电池寿命：官方号称长达一年不需要充电。这款产品在美国当地零售价格为79.99美元，国内定价暂时未公布。（晓光）