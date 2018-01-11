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极米无屏电视新品Z6亮相CES：预计售价3000以内

极米无屏电视新品Z6亮相CES：预计售价3000以内
2018年01月11日 10:29 新浪数码
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　　新浪数码讯 1月11日上午消息，智能投影仪厂商极米科技在CES2018消费电子展上展示了无屏电视新品Z6。这款产品分辨率为1080p，将于今年3月上市，预计售价在3000元以内。

极米无屏电视Z6极米无屏电视Z6

　　极米无屏电视Z6采用LED光源，分辨率达到1080p，可以投射6米左右的大屏。同时，这款产品加入了HDR 10视频解码功能，让画面中的层次更丰富，明暗细节更清晰。

　　为了提升视频流畅性，Z6还加入了运动补偿动能，这个功能可以优化快速移动的画面，让动态场景更流畅。在音质方面，Z6内置了国际品牌哈曼卡顿双喇叭单元。

　　作为一款家用无屏电视，Z6配备了垂直40度梯形校正和侧投功能。即便机身不正对屏幕和墙面，也能投射出方正的画面。另外，Z6内置了自动对焦功能，省去了繁琐的手动对焦步骤，打开电视即可观看。

　　值得一提的是，Z6系统引入百度新一代对话式人工智能系统DuerOS，用户不用再手动打字进行检索和播放，可以通过语音命令直接操控。举个例子，你可以对着遥控器说“我想看章子怡的电影”，系统就会将演员的电影呈现在你面前。

　　极米无屏电视Z6将于今年3月上市，预计售价在3000元以内。

智能投影吸顶灯智能投影吸顶灯

　　除了无屏电视新品，极米联手百度发布了智能投影吸顶灯，这款产品具备吸顶灯、投影仪、音响等三种产品属性。目前该产品正在日本众筹。其6阶调光调色LED吸顶灯，采用日本的统一吸顶灯接口，安装方便。

　　除此以外，该产品配备了音响和投影技术，可以在100英寸以上的屏幕投影。同时，它可以通过DuerOS进行语音互动，用户只要说句话就可以开关灯或是获取资讯和娱乐内容。

极米无屏电视Z6
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