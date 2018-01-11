曝魅蓝S6有两版：一个国内卖 一个海外卖

此前我们已经报道过，魅蓝将于1月17日在北京举行新品发布会，推出旗下首款采用全面屏设计的手机——魅蓝S6。此外，根据此前工信部网站曝光的“证件照”可以看到，魅蓝S6应该会有幸成为首款采用魅蓝品牌新Logo的机型。

魅蓝S6工信部网站“证件照”

根据此前工信部网站和跑分测试平台安兔兔曝光的部分参数信息可以了解到，魅蓝S6会搭载三星Exynos 7872六核处理器，3GB+32GB存储组合起步，内置3000mAh电池，支持峰值功率18W的快充，采用5.7英寸全面屏。

但近日，有微博网友爆料，称魅蓝S6或还存在另外一个版本，并给出一张截取自跑分网站GeekBench的图片。可以看到，这另外的一款魅蓝S6搭载了联发科的MT6750八核处理器，配有2GB内存，在GeekBench平台的测试成绩也符合以往MT6750机型的水准，其中CPU单核性能得分607，多核性能得分2499。

曝魅蓝S6或存在两个版本

该爆料网友表示，魅蓝S6应该会同时推出Exynos 7872、MT6750两个版本，一个面向国内市场，一个面向海外市场，其中联发科处理器的版本应该是针对海外市场推出的。但目前这一曝光消息尚未得到官方证实，究竟结果会是怎样，还请大家届时关注。