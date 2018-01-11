发力CES2018：1MORE连推四款耳机新品

作为一年一度规模宏大的消费类电子产品展，CES 2018的中国厂商面孔无疑增加了许多。而国内原创耳机品牌1MORE万魔耳机也参加了本次盛会，并带来了四款重要新品。

围绕着无线智能的理念，1MORE此次展出的均为蓝牙耳机，而其中最吸睛的莫过于1MORE三单元圈铁蓝牙耳机。其外观方面沿袭了前代产品的设计，舒适的颈圈不易脱落，长时间佩戴也不会让用户感到不适，同时极轻的重量更容易让我们忘记它的存在，绝对是出街耳机中的良品。

功能上，该产品依旧主打Hi-Fi蓝牙高保真音质，得益于单动圈+双动铁”三单元结构与AAC/LDAC高清蓝牙的加持，音质水准可以保证。另外，蓝牙V4.2、一键启动语音助手、快充模式和IPX4防水抗汗等多方功能的存在，保证了改产品的易用度及泛用性，可以说1MORE三单元圈铁蓝牙耳机极具爆款潜质。

1MORE电竞耳机 VRX（PRO版）

除此之外，展台中的另外三款产品也各具特色。除了设计语言类似的1MORE 高清降噪圈铁蓝牙耳机外，还有1MORE iBFree 2 智能蓝牙心率运动耳机及1MORE电竞耳机 VRX（PRO版）这两款新品。从配色到外观都有着大厂风范，功能上也是相当齐全，相信今年1MORE万魔耳机很有看点呦。