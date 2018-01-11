连华为都搞不定 国产手机卖进美国有多难？

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在昨天开幕的CES 2018上，华为消费者业务CEO余承东宣布华为的新旗舰Mate 10 Pro和Mate 10保时捷设计正式进军美国市场。但遗憾的是，此前传闻的华为与美国运营商AT&T之间的合作被临时叫停，这也让华为再次错失了进入美国主流市场的机会。

其实不止华为，在国内手机市场竞争愈发激烈的今天，越来越多的国产手机厂商开始将视线转移到海外市场，在印度、欧洲、中东、东南亚等市场，国产手机厂商的表现都越来越活跃。但是在美国市场，即使强势如华为，同样屡次吃下闭门羹，让人不禁困惑：为何国产手机卖入美国市场这么难？

● 绕不开的话题——专利

对于国产手机厂商来说，想要走出国内市场，专利绝对是它们绕不开的一道坎。与国内市场不同，厂商想要进入更加成熟、对于专利更加重视的美国市场就不得不面对专利储备的问题。

在美国，国产手机厂商不得不面对苹果、三星这样的行业巨头各种各样的“刁难”，多数手机厂商都不得不面对苹果或者三星的专利诉讼。

HTC就是一个很好的例子。作为曾经的第一大安卓手机厂商，2012年，苹果就曾通过专利诉讼的方式，使得HTC Amaze 4G、AT&T版HTC One X、以及HTC EVO 4G LTE被判禁止进入美国市场销售。不仅如此，因为专利储备不足，HTC在荷兰、德国等多地也曾被仅售，这也成了HTC从巅峰走向衰败的重要原因。

不仅是行业巨头的排挤，“出国”后的国产厂商同样是专利流氓的下手对象。这些公司往往会通过收购的方式获得专利，但自身并不从事收集相关业务，仅靠专利诉讼索赔与授权来盈利。华为、小米、中兴等国产手机厂商都曾是他们的目标。

这方面，除了加大研发力度之外，国产手机厂商也在通过专利转让、交叉授权等多种方式弥补这一短板。以小米为例，其已经通过与微软、高通、诺基亚等多家巨头达成专利授权/转让协议，为以后进入美国市场做准备。

● 难以进入运营商渠道

除了专利原因之外，与国内完全不同的销售渠道也是国产手机厂商难以攻入美国市场的重要原因。在国内，因为手机没有网络锁等限制，用户更多的是通过网络或者实体渠道直接购买手机裸机，运营商提供的合约机选择率相对较低。

不过在美国市场，因为网络锁和运营商补贴的原因，80%以上的消费者都会通过AT&T、Sprint、T-Mobile以及Verizon这四大运营商渠道购买手机，几乎垄断了整个美国市场。

这也是这次华为选择通过运营商渠道进入美国的主要原因。不过，依然被美国国会以安全的说辞挡在门外。而且，这也不是美国政府首次以此为借口禁止国内厂商进入美国市场。

● 国产手机进军美国市场并不会因此止步

不过，国产手机厂商进军美国的脚步并不会因此止步。即使没有与AT&T达成合作，华为新旗舰Mate 10 Pro和Mate 10保时捷设计同样将在2月份正式登陆美国市场。而且也有消息显示，小米也在与美国运营商商谈关于进入美国市场的问题，不过具体结果仍未可知。至于国产手机今后能否在美国市场更进一步，就让我们一起拭目以待吧！