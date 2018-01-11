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NVIDIA捅自己一刀：显卡同样有漏洞 推送补丁

NVIDIA捅自己一刀：显卡同样有漏洞 推送补丁
2018年01月11日 07:46 新浪综合
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　　本文来自快科技

　　最近的CPU漏洞事件最近闹得满城风雨，Intel、AMD、ARM等都受到影响，各方各界都正在努力解决。有趣的是，看似八竿子打不着的显卡也来凑热闹，NVIDIA宣称自家显卡不受漏洞影响，GPU计算也是免疫的。

　　但是没想到逆转来得如此之快！

　　NVIDIA在官方网站上发布安全公告确认，NVIDIA产品不会受到Meltdown漏洞影响（因为它是Intel架构专属的），但是在另一个漏洞Spectre面前，GeForce、Quadro、NVS、Tesla、GRID全部沦陷！

　　其中，GeForce、Quadro、NVS系列搭配Windows、Linux、FreeBSD、Solaris系统均受影响，Tesla系列搭配Windows、Linux系统受影响，GRID搭配Windows、Windows Server Hyper-V、Linux、Citrix XenServer、VMware vSphere、Red Hat KVM受影响。

　　目前，NVIDIA正在为旗下产品推送新的驱动程序，其中就包含漏洞修复补丁，其中GeForce、Quadro、NVS系列的Windows新驱动版本号为390.65/386.07，Linux新驱动版本为390.12/384.111，均已经提供下载，强烈建议立即更新。

　　Tesla、GRID系列的R384分支驱动已经更新，R390/R367分支则要等到月底。

NVIDIA显卡漏洞
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