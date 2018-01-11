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CES展厅突然停电：Intel/华为无语 电动车不受影响

CES展厅突然停电：Intel/华为无语 电动车不受影响
2018年01月11日 07:40 新浪综合
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　　本文来自快科技

　　每年1月的CES（International Consumer Electronics Show，国际消费电子展）是众多科技厂商竞逐的舞台，起着非常关键的承上启下作用。

　　不过，今年的CES 2018上不仅有许多炫目的科技产品，也出了一些事故。

　　据多个厂商、媒体记者确认，CES展厅居然停电了。

　　CNET称，中央展厅从当地时间10号早11点15分（大约北京时间11号凌晨3点15分）突然停电，要知道，可这是CES开展的第二天。

　　大约2个小时前（北京时间凌晨5点左右），CES组委会官方推特宣布，中央展厅的电力系统恢复，重新开放。

　　从CNET记者实拍的图片来看，因为停电遭波及的重要厂商有博世、尼康、Intel等，索尼、联想的官方推特也调侃了此次事件。

　　不过，Here地图的首席技术官Brian Lent非常幽默，他晒出展台的特斯拉Model X说，你看，这家伙可是一点都不受影响，还即兴进行灯光汇演……

　　另外，华为手机产品线副总裁李小龙在微博表示，因为漆黑一片，不少人打着手电观展。

CES停电电动车
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