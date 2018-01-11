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CES2018:三星官方确认S9将于2月底发布

CES2018:三星官方确认S9将于2月底发布
2018年01月11日 07:40 手机中国
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　　日前在CES2018上，三星移动部门总裁DJ Koh向外媒确认该公司将在下个月于巴塞罗那举办的世界移动通信大会（MWC 2018）上推出下一代旗舰手机S9。虽然目前尚不知具体时间，但考虑到今年MWC的时间为2月26日至3月1日，起码也会在这个时间段内发布。

三星S9（图片来源于网络）三星S9（图片来源于网络）

　　三星S9（S9+）即为S8/S8+的后继机种，后者已于2017年3月份在纽约发布。其一推出便让世界为之惊叹，全视曲面屏惊鸿一瞥让尚未布局全面屏产品的一众厂商见识到了三星强大的技术力。同时出色的相机也刷新了众人对手机拍照的认知，更是一举打败了iPhone 7 Plus。不过显然今年三星选择着力于MWC这场盛会中公布新品，想来也是希望能让自家的新一代猎户座与高通骁龙845移动平台尽快落地于产品。

　　目前我们对于三星S9/S9+的了解并不算多，少数信息也多为硬件相关。对于其外形设计方面，通过一些泄露的渲染图表明，或许会与前作有着接近相同的机身，只是后置指纹识别传感器将移至摄像头下方。

　　不过三星粉丝今年期待的产品或许并不只是S9，虽说折叠手机被翻来覆去的炒，但今年在MWC上有可能会有实锤出现。究竟折叠在功能方面意味着什么我们还不清楚，但显然三星在这方面早有准备，接下来就让我们一起期待2月底的到来吧。

CES 2018三星S9
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