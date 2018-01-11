够复古 摩托罗拉于CES推出侧滑键盘模块

今日，摩托罗拉在CES 2018上宣布，此前在众筹上的全键盘moto Mod模块将会在今年上市，售价为99美元，约合人民币650元。该模块由第三方公司livermorium开发，也是摩托罗拉Transform the Smartphone挑战赛的获胜者，这个Mod模块的最终版会在未来一两个月内进行发布。

侧滑键盘moto Mod模块（图片来自网络）

据了解，本次推出的这个Mod键盘可以通过连接至moto Mod兼容设备的背面为智能手机添加了一个完整的物理键盘，该键盘以侧滑的方式展现，跟屏幕的夹角约为60度，整体造型和诺基亚全键盘手机有些类似。

联想Vital Moto Mod（图片来自网络）

另外，除了侧滑键盘moto Mod模块外，摩托罗拉还推出了一款联想Vital Moto Mod，这款产品可以测量心率、脉搏、呼吸频率等，售价为395美元。从价格来看，其模块要比目前售价375美元的moto Z2 Force还要贵，这也意味着它可能是目前最昂贵的模块，联想Vital Moto Mod将会在今年四月份推出。