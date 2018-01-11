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百度陆奇CES发言：未来的雄安新区要强过迪拜

百度陆奇CES发言：未来的雄安新区要强过迪拜
2018年01月11日 02:38 新浪科技
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CES2018CES2018

　　新浪科技讯 1月11日凌晨消息，今天是CES大会正式开始第二天，美国当地时间1月10日上午10点，百度集团总裁兼首席运营官陆奇，高通董事高管Cristiano R。 Amon、Verizon执行副总裁兼全球网络总裁兼首席技术官Hans Vestberg和SDxCentral主编Sue Marek一起探讨了关于5G未来。

　　陆奇在论坛中讲到：“我们是中国前三的互联网公司，跟全球的赛跑是平行的，我们希望能把网络的疆界拓展到用户终端上。我们的发展类似谷歌，以搜索开始，但现在转型AI，在CES大会上，我们的展馆上使用了最新的视频效果来介绍。大家可以看到，中国政府有这个魄力，做网络建设。雄安是中国下一个大城市，它会比迪拜更大，它将是未来城市，网络WiFi和基础设计完全是最创新最尖端的，把商业可能性、科技可能性和基础建设都做到最好。所以我们观点是：家庭、汽车和人联结起来。”

　　每一个时代交替，我们都应该超越消费者的想象，要给大家一个超越，让大家知道汽车怎么做。今年出行驱动已经在这里了，今年我们已经在量产自动驾驶汽车了，所以明年，无人驾驶在网络发展、平台拓展帮助下，肯定会开始普及。（辛苓）

百度陆奇5G
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