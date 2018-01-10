专访联想杨元庆：刘军回归是我去年做得最正确的决策

联想集团董事长兼CEO杨元庆（右）

郭晓光 发自美国拉斯维加斯

1月10日上午，联想在美国拉斯维加斯上发布了一众新品，其中VR成为整场发布会的重点。发布会后，联想集团董事长兼CEO杨元庆接受了新浪科技的专访，聊了聊联想之后的战略。

以下为采访实录：

1、你觉得今年有哪些新技术在2018年会有发展？

我还没有来得及去会场。但现在看AI、AR、VR比较热门，这些跟我们的判断类似。

AI引导的智能化变革不仅是消费产品，还有工业变革，它可能是第四次工业革命，所涵盖的领域远远超过我们的想象。联想自己就是制造业，我们自己会有更多感受。

对研发来说 ，以前是自己琢磨用户需求，现在是用大数据分析用户的需求，机器学习会比人预测要更准。这些都是人工智能的广泛案例，联想正在为此修正战略。

2、马云有个比喻说，大数据已成为生产资料，未来的生产力就是大数据的分析应用。你怎么看？

这个其实是我最近讲得最多的，很多人说它是人工智能（Artificial Intelligence），但我更愿意将它定义为“增强智能（Augmented Intelligence）”。

AI若解释成人工智能，那就是替代人了，所以我觉得用增强智能解释更清楚。不是要代替人的智能，而是用机器来增强人的智能。

人工智能这事都提了五六十年了，但为啥最近才热呢？ 因为最近数据发展快了？因为互联网的普及，PC，智能手机都能随时上网，其他各种传感器也都能收集数据爆发增长。

最近的阿尔法狗也体现了这件事，它的数据，计算都够了；让过去不具有智能的，现在具有智能；另外计算无处不在，云计算辅助边缘计算；最后是算法，深度学习算法已经非常成熟，它是要用算法来学习过去的知识，帮助你比过去想的更周全，更重要的是行业的经验和知识；它学我过去的模型，把新的加入进去。这些加一起，它就会人算的精准。

我们把联想的业务，第一就是装进数据，比如之前PC手机等数据、还有新的更多IoT设备，装进设备和云；加强设备和网络的链接，这也是为什么我们今天发布的产品（MIIX 630）永远在线才能真正成为IoT，另外是设备和设备之间的连接，让设备间的传输更容易，比如在智能音箱上听一个东西，上班马上切到手机上，还有设备与环境的连接，让它识别你所处的环境，以及设备和应用，它更了解你喜欢什么应用。

这些是我们在设备与云上做得努力，让他们传输的数据更有价值。

另一个方面，我们的数据中心业务，瞄准高性能计算，对宝钢、海尔这样传统企业客户，第二类北京大学等这种需要高性能计算的客户提供的水冷超算，还有阿里云腾讯云等云计算公司。

第三方面，帮助其他企业提升智能化水准；图像识别和医疗等。

对更多行业，我们没有解决方案，但我们可以提供大数据，帮他们实现自动化，

3、在过去一年，给联想的战略打多少分？

可以打80分，我相信没有完美的战略，只有执行得好不好的战略，我们在智能、设备+云这些方方面执行的都比较好。数据中心方面，我们买了IBM服务器业务后也消化了2年多时间，现在已经进入比较好的阶段。

设备管理，环境感知，针对性应用推广的比较好，我们跟迪士尼合作的mirage就比较好（注：mirage全球出货量超过40万，已经超过所有对手成为第一名），它就是一个数据+云的设备，现在我们讲一个产品没有新终端、没有数据、没云就别推进。

这是我们的战略，围绕战略做两个大转型：一是原有单一PC业务转多业务，而是从产品导向到客户导向，从销售产品到经营客户，不像以前那样卖了产品不知道客户是谁，而要明白客户是谁？在哪？喜不喜欢我们的产品。

4、你刚才谈的主要是联想三波战略，这三波战略会有升级吗？升级周期是多久？

这三波战略一直要升级，比如智能设备的发展，提升计算力（数据中心等），还有“智能”赋能到其他行业。这些升级包装都是与时俱进的需要。

我们跟其他公司不同的是，除了C端，我们还对行业有解决方案，比如给宝钢提供原料的采购计算，以便于期货交易，这些让联想跟纯消费产品公司不太一样。

5、联想去年发布了一些“出格”产品、比如mirage，在人事架构，营销等也有变动。联想现在34岁，为啥能做出这些激进的举动？联想在过去一年是怎么对未来进行铺垫？

您有这样的感觉，恰恰是我希望的。以往大家都觉得联想比较保守，中年大叔的形象，其实我本人还有联想，一直都有敢于创新尝试的精神和基因。

过去我们只有单一PC业务，整个都为此而生，不太容易给新业务释放火力。

过去一两年我们已经意识到这问题，所以希望通过组织，人才，激励等机会，让组织焕发青春，适应时代发展要求，承载更多业务，尤其创新业务。现在我们有super PM，希望小快灵带快整个组织。

过去有啥新业务在PC面前都小，但现在在孵化期的业务，我们把它推出去，比如茄子快传，NBD，智慧医疗等，连业务团队带领导人一块推出去，包括创投团队，反过来刺激内部。

6、你刚才讲的人工智能战略，第一个框是数据，这就涉及设备，我想问联想比较确定哪些一定要攻下来？

IoT五花八门，但真正达到PC（2000亿）或手机（4500亿规模）这分量很难，品类很分散，我们做不过来。我们也有智能生态，用联想或联想的副牌来实现，设备协同之间有一定标准。

投资的逻辑，看市场前景。比如我们不做摄像头，但我们在给钢材企业做解决方案，做钢板检测这种，上面就需要有摄像头来图像识别判断，这时候摄像头就是一个IoT，我们可以集成第三方解决方案。

7、您刚才提到所有设备在线，一些公司也提过这个概念，但他们更多将之与5G概念关联，你怎么看这事？

5G会促进带宽的增长，但这并不是现在不能做的事，现在4G就可以做。有些智能IoT可能反倒是窄带的需求。网络不仅仅是5G，还包括WiFi，甚至固线，网络会促进IoT，促进更多数据。

8、刘军去年回归了，怎么评价他回归后的工作？合作是否顺利？

这是我去年做得最正确决策。他和童夫尧（数据中心业务集团中国区总裁）一前一后，目前业务不仅是业绩改进，我更看重的是业务竞争力的改进。

我们针对消费，中小企业，大客户都有不同的业务模式。大客户一直是联想的优势，比如中小企业，童夫尧那块业务数据高度定制化，在中国已经恢复比较高的增长。

联想的业务在全球都有，刘军和童夫尧两元大将在中国，一定能大大增强我们在中国的竞争力。

刘军回来后，没变的是主人翁意识，以主人翁精神在做事，他和老童都是毕生奉献给联想；变化的则是更开放了，愿意学习和吸取经验。