CES余承东演讲：继续进军美国市场 华为手机不怕考验

华为消费者业务CEO余承东

新浪手机讯 1月10日早间消息，CES2018首日，华为消费者业务CEO余承东发表主题演讲，余承东在演讲中表示，华为Mate 10 pro通过多个国际苛刻安全测试，通过安全和隐私方面最高标准。他还透露，华为将与美国公开渠道商、电商继续合作，为消费者带去价值。

《神奇女侠》主角盖尔·加朵

同时余承东宣布华为Mate 10 Pro以及Mate 10 保时捷版将正式进入美国市场，并邀请电影《神奇女侠》主角盖尔·加朵担任华为美国市场首席体验官。

华为Mate 10 Pro以及Mate 10 保时捷版进入美国市场

作为全球第三大智能手机厂商，华为与荣耀品牌智能手机在2017年预计全年发货1.53亿台，全球份额突破10%，华为全球品牌知名度由2016年的81%升至85%，在Interbrand全球百佳品牌榜单中排名升至第70位。

在成功打通北欧、西欧等高端市场之后，此次在美国市场推出华为Mate 10系列，将为美国消费者带来全新的智能终端选择，让更多美国消费者体验华为领先的智能科技。

余承东正式向美国市场发布AI芯片麒麟970加持的华为Mate 10 pro手机。同时华为Mate10保时捷版本很快进入美国市场。该产品由奥地利的设计团队与华为上海设计团队合作设计。这是双方共同合作的成果，未来双方还会不断合作。

余承东还介绍了华为车载快充、与万宝龙合作的智能手机壳、智能家居、路由器等方面产品，显示华为消费者业务多方面的实力。这些产品均在CES上展示。

以下为华为余承东演讲实录原文：（持续更新中）

新年快乐！很高兴每年都来参加CES。

今年是2018年，连通水平进入新的一年，设备连通性的发展促进世界的不断融合。华为的设备已经连接了几十亿用户，数亿台设备，上万亿条信息。智能手机是将人和互联网连接在一起，每隔10到12年，手机领域都有巨大的创新。

回顾过去十年

过去的10年是智能手机的10年，相信每个人都拥有智能手机，在工作中，生活中，以及各个方面都有使用。我们现在处于下一个10年的开始，人工智能的时代已经到来，下一个10年的智能手机是什么样子的？

今天的智能手机在未来10年看来可能并不那么智能，未来需要更大的智能化。华为在人工智能方面加大的投资，过去10年，公司在研发方面的投入了超过450亿美元，这还不包括去年的投入。2016年我们的投入达到110亿，而且2017年我们还赢得了很多由科技媒体举办的最佳手机评选方面的奖项，这是其中的一部分。正因为用户与智能手机每天相伴很长时间，他们对智能手机还有诸多的不满意，我们现在就来看一下华为对消费者业务市场的观察。

目前用户对于智能手机两个最大的不满意之处，一是运行速度慢，用户还对过时的手机设计不满意，还有越来越多的用户使用手机相机拍照和拍视频，所以他们希望手机相机的性能可以进一步提高。

面对美国市场

我们的解决方案是华为Mate 10 Pro，电池续航时间更长，全屏时尚设计，飞速连接，由人工智能技术驱动的专业相机，可以为用户带来最好的使用体验。

Mate 10 Pro采用的是6寸OLED屏幕，高亮度，高色域，18：9的屏幕比，令照片预览更加生动，令游戏画面展示更加全面。新一代的HDR 10可以令照片和视频亮度更高，色彩更丰富。Mate 10 Pro更轻薄，但是电池的容量更大，我们采用了4000毫安容量的电池，尺寸设计非常合适，握在手中非常舒服，6寸屏的手机比以往5.5寸屏的手机尺寸更小。这款手机背部还有标志性的带状设计。

Mate 10 Pro背部拥有曲线的设计，握感更舒服。完全对称设计，手机所有元素都是对称的，很美。我们设计了钛金灰和摩卡棕这两种颜色，都是华为独有的。 午夜蓝也是我最喜欢的颜色。

我们为北美市场带来了这三种颜色的Mate 10 Pro。Mate 10 Pro另外一个特点是防水，防尘，防水级别是IP67。最后，华为还为大家带来了Mate 10 Pro的奢华版本，我们持续与保时捷设计部门的合作，为大家带来保时捷版的Mate 10 Pro。

保时捷版的Mate 10 Pro

华为和保时捷团队的合作造就了目前最好的手机，我们采用了保时捷911跑车的设计，包含了其中流线型设计和跑车文化的精髓。背部的玻璃机壳有陶瓷观感，都是奢华版本的独特设计。机壳采用激光设计，双极速充电口，可以实现跑车内充电。

Mate 10 Pro具备高速联网功能，同时考虑了用户个人信息保护。我们来看一下这款手机的内部，Mate 10 Pro安装了目前世界上功能最强大的处理器，麒麟970，它采用了最新的10纳米技术制造，每个芯片上有55亿个电晶体。

更重要的是，麒麟970是世界上第一款神经网络处理器，具备人工智能处理能力，同时具备世界上最为领先的调制解调器LTE Cat18 Modem，下载速度可以达到1.2Gbps，6秒钟就可以识别100张照片，而iPhone X需要9秒钟。运行效率提高了50倍。

这款手机有4个天线，而其它品牌手机只有2个，保证更快速度的数据传输。这些技术可以保证Mate 10 Pro在美国市场的连接速度可以超过1Gbps，这在全世界范围内是领先的，有人将这种网络技术成为4.5G，有人称为Pre-5G。与AT&T的合作测试，速度非常快，我们的产品支持AT&T的所有带宽，这是与T-Mobile的合作。

安全及隐私保护

华为对用户信息的安全和保护极为重视，我们的手机在全世界170多个国家销售，去年的全球出货达到1.53亿部，这也就意味着我们去年赢得了1.53亿用户的信任。

截至目前为止，华为的手机全球累计出货6亿部。公司的用户隐私保护技术符合世界标准，从处理器到存储器的设计和生产都严格按照信息安全和隐私保护的标准在做。我们与合作伙伴都一直致力于硬件的信息安全和隐私保护。

软件层面，我们也与Android合作保护信息和数据安全，在Mate 10 Pro发布后前三年，每月按照谷歌的安全信息发布做好信息安全工作。对于谷歌的其他移动服务，包括各种app，有谷歌公司保证信息安全。

华为的隐私保护政策包含公认隐私保护原则（GAPP），以及隐私保护领域最为严格的法律——一般资料保护规定（GDPR）。信息安全许可方面的合规检查，有些已经通过，有些正在审核。我们预计华为将通过所有检查和审核。Mate 10 Pro在信息安全方面具备世界最高标准。

大家非常关心电池续航能力，有一半的用户抱怨电池不给力，华为具备强大而高效的电池技术，4000毫安的电池容量，低耗能的芯片组和先进电能管理系统，这些都可以保证手机的一次充电使用时间更长。对于重度手机使用者而言，Mate 10 Pro可以使用一天，普通使用者两天，而其它品牌的手机在重度使用的情况下，电池续航只有半天。

关于CES

2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。（关注CES，关注新浪科技）