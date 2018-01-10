vivo屏下指纹手机首发 解锁速度很快/成功率也很高

早前，Synaptics确定，国内尖端手机厂商vivo确定将首发Clear ID FS9500系列模组；随后vivo智能手机官方也预告“vivo将于1月10日在CES2018展会上展示黑科技，并称‘Unlock The Future（用手机解锁未来）’”。现在外媒androidheadlines为我们带来了这款vivo屏下指纹识别手机。

外媒称，这款vivo屏下指纹识别手机的指纹解锁速度很快（比人脸解锁略慢）、成功率也很高。据了解，vivo所采用的这项技术（Clear ID FS9500）对防刮、防水、湿手操作都有不错的支持。

该机采用OLED屏幕，指纹传感器位于OLED屏幕和主板之间，息屏时下方的指纹区域会常亮，手指轻触屏幕即可解锁。vivo官方称，“贴膜或屏幕碎裂时，可能会对指纹识别体验造成影响。”

指纹录入方式和普通指纹手机基本一致，同时还配备了人脸解锁功能。

外观上，这款vivo屏下指纹识别手机等方面神似vivo X20 Plus，可能就是近日亮相3C质量中心，即将在1月发布的vivoX20 Plus UD。配置方面，它采用6.43英寸2160*1080显示屏、高通骁龙660处理器、前后均为2×1200万像素摄像头、3905mAh电池。

vivo高级副总裁Alex Feng表示，该解决方案（Clear ID FS9500系列）为业界提供了更安全的生物识别，该机（vivo屏下指纹识别手机）已经实现量产，正式亮相预计在今年年初。