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联想在2018CES召开发布会：VR技术是今年的核心

联想在2018CES召开发布会：VR技术是今年的核心
2018年01月10日 07:45 新浪数码
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　　新浪科技讯 北京时间1月10日早间消息，联想在美国拉斯维加斯召开新品发布会，发布联想Miix 630、全球首款Daydream VR一体机Mirage Solo，以及ThinkPad X1 Family 2018等系列笔记本和显示器新品，还展示了多种智能家居设备。

　　作为全球首批骁龙CPU的二合一笔记本，联想Miix630采用一体化机身设计，屏幕尺寸仅为12.3英寸，主机机身厚度为7.3mm，重约770g。轻薄小巧，便于携带。联想Miix630在4G网络支持方面占优。骁龙835将网络模块集成在处理器中，且不需额外接口和设备即可支持4G网络。此外，联想Miix630续航也拥有不错表现，官方称可连续播放视频20小时。其售价为799.99美元，将于2018年第二季度上市。

全球首批骁龙CPU的二合一笔记本全球首批骁龙CPU的二合一笔记本

　　联想还在发布会上推出了一款全新的VR产品MirageSolo，作为全球首款搭载WorldSense技术的独立头戴式虚拟现实设备，MirageSolo本身即可提供虚拟现实体验，不需与终端设备相连。

全新的VR产品MirageSolo全新的VR产品MirageSolo

　　据官方介绍，MirageSolo配备视角高达110°的QHD（2560x1440）屏幕，核心硬件采用了高通骁龙835处理器，并搭载无线Daydream控制器，配备了可点击轨迹板、应用与返回键和音量摇杆，通过App可实现功能调整。

　　值得一提的是，MirageSolo的重量分布更为均衡，不再像传统的头戴VR设备那样前重后轻，对佩戴者来说操作友好。续航方面，MirageSolo单次充电可使用7小时，免除了用户对于中途断电的后顾之忧。

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