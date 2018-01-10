华为CES宣布Mate 10 Pro进入美国 盖尔加朵任体验官

华为消费者业务CES余承东

新浪手机讯1月10日早间消息，CES2018国际消费电子展在美国拉斯维加斯召开，作为世界最大的消费级科技展会，全球最先进的技术和产品于此集中亮相。华为消费者业务CEO余承东在CES主论坛上发表了主题演讲，并宣布华为Mate 10 Pro以及Mate 10 保时捷设计版将正式进入美国市场。

余承东表示：“Mate 10系列将会让更多美国消费者感受到华为手机的魅力。为了提升用户体验，华为还邀请了著名演员盖尔·加朵担任华为美国市场首席体验官（Chief Experience Officer）。华为将携手盖尔·加朵为广大消费者提供极致的科技使用体验。”此外，华为新品路由Huawei WiFi Q2也在CES首次亮相。

登陆美国市场 华为终端前景可期

作为全球第三大智能手机厂商，华为与荣耀品牌智能手机在2017年预计全年发货1.53亿台，全球份额突破10%，华为全球品牌知名度由2016年的81%升至85%，在Interbrand全球百佳品牌榜单中排名升至第70位。

著名演员盖尔.加朵

在成功打通北欧、西欧等高端市场之后，此次在美国市场推出华为Mate 10系列，华为会在这一市场上持续不断地投入，以期得到美国消费者喜爱，不断扩大华为在美国的品牌影响力。

自2002年进入美国市场以来，华为一直致力于将高质量的通信服务和产品提供给美国用户。深耕美国，努力成为一个模范的投资者、雇主和纳税人。同时，积极与包括Intel、杜比、谷歌、微软、亚马逊等多家全球最领先的美国科技公司以及技术伙伴合作。

持续投入助力华为终端获得全球化

作为全球最有影响力的科技公司之一，华为在美国市场推出的Mate10系列集合尖端科技与技术，采用了4000毫安大容量电池，超级快充更能30分钟充满总电量的58%；同时Mate10系列出众的拍照体验同样令人惊喜，场景识别可以帮用户拍出堪比摄影师的照片，超大前置1.6光圈让夜拍、运动拍摄都不再是难题。

借助盖尔.加朵打开美国市场

华为美国产品策略的底气来源于其对科技研发的不吝投入。始终聚焦主航道，关注有意义的创新，聚焦消费者关心的核心问题，解决消费者使用中的痛点，通过近十年累计超过3130亿元的投入，华为牢牢建立起为用户提供极致科技体验的自信和实力。

根据过往华为的全球化步伐，尊重本地市场，持续投入是华为的一贯作风，能够在欧洲高端市场取得突破，也是源于华为数十年来对本地消费者的不断了解；对本地市场的不断投入；以及对产品力的不断追求。在美国市场华为将继续延续这一策略，此次华为邀请盖尔·加朵担任华为美国市场首席体验官，也希望能够通过美国消费者熟悉并喜爱的营销方式与他们进行沟通，未来华为也将不断在这一市场投入耕耘。

华为Mate10系列产品自发布以来已经受到了全球众多国家和区域媒体和消费者的认可，此次登录美国市场也将给美国消费者带来Mate 10系列的极致体验。