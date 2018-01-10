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黑莓在美推出两款新机 青铜色可这样帅

黑莓在美推出两款新机 青铜色可这样帅
2018年01月10日 07:58 手机中国
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　　有消息称，黑莓将会推出两款新机，型号分别是BlackBerry Motion和BlackBerry KeyOne Bronze Edition。其中BlackBerry Motion为全触屏设计，BlackBerry KeyOne Bronze Edition则为KeyOne的新青铜色版本。

BlackBerry MotionBlackBerry Motion

　　BlackBerry Motion这款智能手机定于1月12日在美国地区上市发售，不过仅采用线上销售模式，销售平台为亚马逊和百思买，售价为499.99美金，折合人民币3300元左右。在硬件配置方面这款手机采用5.5英寸显示屏，处理器为骁龙625移动平台，运行内存为4GB，拥有32GB存储空间以及4000mAh电池容量。出厂系统为安卓Android 7.0，有望在今年夏天更新到Android 8.0操作系统。

BlackBerry KeyOne Bronze EditionBlackBerry KeyOne Bronze Edition

　　至于BlackBerry KeyOne Bronze Edition这款手机，可以看作是2017年10月发布的KeyOne手机的青铜色版本。从效果图中不难看出，整机质感得到进一步提升。硬件配置上，这款手机将会配备4GB运行内存和64GB存储空间，支持双SIM卡。有消息显示，这款青铜色板KeyOne将会在2018年第一季度上市，销售地区为亚洲、欧洲和中东部分市场。

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