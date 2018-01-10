小鸟音响新品耳塞亮相CES 令人耳目一新

近日，来自丹麦的Libratone（小鸟音响）在美国CES（国际消费类电子产品展览会）上首次公开发布了新品耳机：Track+无线降噪耳塞和Track无线运动耳塞。

Track+无线降噪耳塞音质出众，自重28克，并且搭载最新第二代智能降噪—CityMix Ⅱ?降噪技术，为用户带来更加灵活自由的使用体验。这款耳塞设计简洁流畅，内置电池可供用户不间断享受音乐长达8小时。对喜欢轻盈、无线使用体验的用户来说，它是一个完美的选择，不用时可以将它轻松放入衣袋中，使用时完美贴合双耳，带来前所未有的轻盈佩戴感受。

如之前的Q Adapt系列一样，Track+无线降噪耳塞搭载Libratone独创的CityMix?技术，用户能够根据环境需要，自由地调节外界的声音。升级后的第二代CityMix Ⅱ? 技术支持全新的“智能调噪”功能，利用耳机单元上的两颗麦克风以及运动传感器识别佩戴者是静止还是在运动，并自动切换到适宜的降噪等级。这款耳塞具有IPX4的防水级别，符合人体工学的耳塞能够轻松抵御汗水困扰。

现场同时发布了Track无线运动耳塞，外形延续Track+设计理念的同时，更加轻巧纤细，同样具有IPX4级别防水，让人们在音乐的陪伴下畅快享受大汗淋漓的运动。Track无线运动耳塞虽没有降噪功能，但支持CityMix Ⅱ?中的环境音瞬间增强功能，运动中只要双击按键，不用摘掉耳机也能清晰听到周围的声音。在户外运动时，这一功能十分贴心。

据悉，Track+无线降噪耳塞定价199美元，Track无线运动耳塞定价149美元。两款耳机将在2018年4月全球市场正式开始售卖。