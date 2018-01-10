2018年的科技圈第一件大事儿就是美国赌城拉斯维加斯召开的CES 2018展会。北京时间昨天早些时候CES正式在拉斯维加斯开幕。

对于消费电子行业来说，CES无疑是科技行业的风向标，可以说它能够引领未来一年甚至几年的技术和产品走向，因此各大品牌公司都会乐此不惫在这里聚集，展示其最前沿的技术和产品。

而作为目前最大消费类电子产品——智能手机，虽然这不是它的主场，但是拥有重要地位的它自然也不会缺席这次大会。PS：谁让我是消费电子行业的大哥呢！——智能手机

虽然CES不是手机的主场 但它们还是来了

如果回顾手机行业刚刚过去的2017年，可以用五个字来形容——“全面全面屏”，也就说2017年手机行业的代名词就是全面屏，并且全面屏设计几乎成为去年新品手机的标配，给人的感觉——不是全面屏的手机，真会有些不好意思拿出来发布。

虽然全面屏是被手机用上了，但是如何放置生物特征识别技术模块成为一个困扰行业的难题。

目前，一部分全面屏手机选择后置指纹，这种方案虽没有体验问题，但却有开倒车嫌疑。另一部分选择正面指纹或者高精度面部识别，前者会导致下巴依旧长，后者的多传感器组合将会导致额头的”大刘海“，不仅带来正面颜值问题，而且是不符合未来正面全是屏幕的趋势。

CES上vivo这个大招2018年会被人爱死

如何解决以上种种不足，业界给出新方向是屏下指纹。早在2017年的MWC上，汇顶科技展出的屏下指纹原型机；6月底，vivo也展示屏下指纹识别原型机，在iPhone X发布之前，更是有传言iPhone新品将会采用自家屏下指纹技术，但是最终的幻想都变成泡影。

究其根由，屏下指纹识别方案之所以提出很久却一直未真正流行起来，原因就是在于有众多的技术难题迟迟未能突破。

vivo屏下指纹宣传海报

不过这种情况似乎要被打破，在CES 2018开展前，vivo正式宣布将在CES上亮相黑科技——屏下指纹解锁，并且海报中出现一款类似全面屏的手机轮廓，并有标语“Unlock The Future解锁未来”。

vivo X20 Plus UD现身工信部

不出意外，全新的屏下指纹技术将会被用在vivo新机上，不出意外就是之前曝光的“vivo X20 Plus UD”，其屏下技术应该是由Synaptics提供的。在去年12月初，Synaptics就宣布了旗下屏幕指纹传感器---Clear ID FS9500正式量产，为实现屏下指纹提供了有效方案，随后一款采用屏下指纹的vivo新机即被曝光。

屏下指纹实现原理

根据Synaptics透露，此前vivo屏幕指纹样机采用的正是量产的Clear ID FS9500传感器。Clear IDFS9500传感器可以直接封装在AMOLED显示模组中，因为采用的材料和工艺与OLED类似，厚度可以控制在1.5mm以内，完美融合进显示面板中。指纹识别过程依靠光学技术，所采用的本地化TLC/AES/ECC加密保证了安全性。

vivo屏下指纹演示

另外据爆料，vivo屏幕指纹样机采用的这款传感器有着不错的防刮、防水性能，甚至可以识别湿手。和3D面部识别技术比起来，这项技术的认证速度快2倍，并且无需事先唤醒手机，体验优势明显。

种种爆料暗示vivo将首发屏下指纹技术，剩下的就看什么时间能大规模量产了，很可能在这一次的CES上，vivo会公布量产时间甚至是已经量产的消息。不过对于手机厂商来说，量产是要面临诸多困难，不仅是要与屏下指纹传感器产量配合，还需要克服从手机装配、堆叠设计到交互体验的难题，这背后都要投入大量的人力、物力、财力以及时间。

疑似vivo屏下指纹样机

不难想象，待vivo首款屏下指纹新机发布后，对于智能手机行业来说，将会起到积极地引导作用，带来的结果就是在2018年会有一大波屏下指纹识别的全面屏新机，届时我们将会真正体验到全面屏手机设计、交互、安全与全面变革式的进步。

抛砖引玉！华为这么做意在布局全世界

作为国内手机大厂，稳居全球TOP3的手机品牌——华为，连续六年保持高速前进，2017年智能手机全年发货1.53亿台，全球份额突破10%，海外市场如西欧、加拿大、亚洲等地的表现可圈可点，但在美国还有很大的手机市场可挖，所以华为自然不会错过这次在美国本土举办的科技盛会。

华为终端官方微博发布CES预告（图片引自微博）

此前华为手机已经正式宣布，将于1月9日（北京时间1月10日）登台CES 2018，并宣布将开启新的起点，新的征程！并且在随后的海报表示，将发布一款“你从未听说过的最好手机”，并且这款手机的续航能力能够支撑两天的使用。综合目前的爆料猜测，华为发布的是搭载Android Oreo系统的HUAWEI Mate 10 Pro。

华为官方宣传视频截图

当然能够看出，华为这次不仅仅是单纯带着智能手机产品而来，更多事带着深挖美国手机市场的决心。此前，华为手机主要在Bestbuy、亚马逊商城等销售，但美国市场的消费者超过七成都是通过运营商渠道选购，所以有消息称，华为会与当地运营商合作销售智能手机，甚至为此准备高达1亿美元的推广费用。

正因如此，现在在美国各大城市街头，包括洛杉矶、纽约、西雅图等地“The best phone you’ve never heard of” 标语的大广告牌已悄然遍布街头，而发布者正是华为。

华为广告出现在美国各大城市的街头巷尾（图片引自微博）

在“天使之城”洛杉矶的各处交通主动脉，一些巨幅的广告牌也已换上了一幅相同的海报，标语简单直接——“The best phone you’ve never heard of”，画面的两侧则是一款手机。虽然没有标明型号，但熟悉它的人都知道，这是HUAWEI Mate 10 Pro。

HUAWEI Mate 10 Pro

能够看出，华为此行目的明确，意在全面进入美国手机市场，向世界展示中国品牌的智能手机；特别是在Android Authority在内的美媒也将HAUWEI Mate 10 Pro推举为年度最佳，这些都是华为手机进入美国手机市场的有利条件。

究竟国产手机一哥会在美国市场如何操盘？敬请关注！

荣耀7X&荣耀View 10携手再登台

除了还未正式公布新品的vivo和华为，荣耀率先在CES上发布两款新机——荣耀7X红色版和View10手机，荣耀7X就是国内发布的荣耀畅玩7X，而荣耀View10则是国内发布的荣耀V10。

荣耀畅玩7X

荣耀7X拥有5.93英寸全面屏，后置1600万高清双摄，搭载麒麟八核处理器，全系标配4GB大内存，32GB/64GB/128GB大存储，国内售价1299元起步，预计国际售价会比国内售价要高一些。荣耀7X将会在2月14日于美国、俄罗斯、印度和西欧市场发售。

荣耀V10（View 10）

而荣耀View10采用5.99英寸18：9的全面屏，虽然采用全面屏，但荣耀V10依然将指纹放在正面，搭载1600万像素彩色镜头+2000万像素的黑白镜头的组合，双F1.8光圈；配备麒麟970处理器，运行6GB内存。荣耀View10将于1月8日登陆印度和欧洲市场；在本月底登陆马来西亚和俄罗斯市场。

能成就别人的索尼发三款新手机

赶在CES 2018开幕之前，索尼也来凑个热闹，发布三款Xperia系列机型，包括定位中端的Xperia XA2、XA2 Ultra以及定位入门级别的Xperia L2。三款产品基本延续以往的风格设计，在配置上，相比上一代做了一些提升。

索尼Xperia XA2 Ultra

索尼Xperia XA2与XA2 Ultra主打中端市场，以窄边边框设计、拍照为亮点。外观方面，两者均是棱角分明的设计，采用后置指纹识别。搭载骁龙630移动平台，运行Android 8.0系统，后置2300万像素主摄像头，f/2.0光圈，支持OIS光学防抖。

索尼Xperia XA2

两者区别在于，索尼Xperia XA2采用5.2英寸1080P屏幕，3300mAh电池，前置800万像素超广角镜头，3GB+32GB存储组合。而Xperia XA2 Ultra采用6英寸1080P屏幕，3580mAh电池，前置双800万像素镜头，并配有补光灯，拥有4GB+32GB/64GB存储组合可选。

入门级的索尼Xperia L2

而最后一款入门级的Xperia L2对于国内手机用户来说，属于百元机的行列，采用5.5英寸720p显示屏，搭载联发科MT6737T处理器，3GB+32GB存储组合，后置1300万像素主摄像头，前置800万像素广角镜头，3300mAh电池，运行Android 7.1.1系统。

目前，索尼并未公开三款机型的上市时间与售价，根据此前的定价标准，猜测Xperia XA2与XA2 Ultra售价会在2500元至3000元之间，而Xperia L2则在1500元左右，预计三款机型将会在除中国市场以外的其他一些市场进行发售。

中兴天机Axon M 这个折叠屏够牛X

另外，折叠智能手机中兴天机Axon M也在今年CES上亮相，中兴天机Axon M拥有经典模式、分屏模式、大屏模式、镜像模式四种模式：经典模式下为5.2英寸的手机，可以当成正常的智能手机使用；分屏模式下用户可以一边观看视频或其他操作，一边并行使用其他应用，双屏应用互不干扰，AB双屏间通过虚拟按键可以简单切换上下顺序。

中兴天机Axon M

大屏模式下，双屏界限被打破，整部手机秒变成平板，这种模式下打字的体验非常棒，也很适合浏览网页、阅读书籍等。镜像模式可以折叠起来方便用户玩一些棋类的游戏或是进行多人电话会议。

中兴天机Axon M

此前中兴官方也曾公布将于1月16日在国内推出这款折叠智能手机——中兴天机Axon M。不得不说的是，自2017年10月中兴天机Axon M在全球发布以来，其创新的分屏体验以及翻转开的大屏模式均达到了“前所未有的雅致”，诸多设计细节获得受众高度关注。在全面屏时代，中兴显然有着自己独到并且深受用户喜欢的想法。

写在最后

诚然，CES智能手机发布的聚集地，但作为第一大消费电子产品自然也不会缺席这次盛会；不过从亮相的手机产品来看，其意义更多在于技术向导及市场布局。此外传闻的三星S9并没现身，按照往年三星的产品节奏，在下个月的MWC上，我们会迎来一大波新机，其中就包括三星S9、HUAWEI P11等重磅新机。

最后想说的是，既然说CES不是智能手机的主场，那么我们就下个月的MWC再见吧。