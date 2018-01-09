传iPhone SE二代将采用玻璃后壳：为支持无线充电

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最近关于苹果iPhone SE二代的消息突然多了起来。有消息称，苹果将在今年推出iPhone SE二代，定位中端市场。

iPhone SE一代

今天，关于iPhone SE二代又有了新的传闻。tekz24.com的Sachin Bhatt表示，自己得到可靠消息，iPhone SE二代将会采用和iPhone X/8/8 Plus类似的全玻璃后壳设计，目的是为了加入无线充电功能。

当然，如果消息属实的话，iPhone SE二代将会采用全新的外观设计，这也会让其看起来更像是一款新手机，而不是像iPhone SE一代一样，总给人一种iPhone 5s的既视感。再加上全新的无线充电功能，相信iPhone SE二代应该会吸引到不少用户。

不过，iPhone SE二代是否会取消3.5mm耳机接口目前尚未可知。要知道，如果iPhone SE二代支持无线充电的话，应该会需要更多的内部空间来安装无线充电感应线圈，因此不排除取消3.5mm耳机接口的可能性。

iPhone SE是苹果在2016年推出的一款小屏智能手机，搭载A9芯片（iPhone 6s/Plus同款），2017年苹果并未对该产品进行更新。根据此前的消息，iPhone SE二代将会在今年3月份左右发布，搭载A10芯片（iPhone 7/Plus同款）。