CES 2018究竟看什么？一篇文章告诉你

号称科技界“春晚”的CES即将在美国拉斯维加斯拉开帷幕，而今年的展会时间为1月9号到12号。每年CES上展出的最新技术和产品都预示着当年科技领域的研发趋势，像最近几年的VR、人工智能等。而CES展会上涉及的领域也是非常多的，包括手机、PC、家电、汽车、人工智能等。那么，今年的CES要看些神马呢？小编特地为大家整理了这份CES 2018看点前瞻。

先来说说大家比较关心的手机方面，本次CES最大的看点无疑是国产厂商vivo要首发屏下指纹手机了。从目前曝光的信息来看，搭载屏下指纹识别的vivo新机型号为vivo X20 Plus UD，其屏下指纹技术由Synaptics新思提供，新思在2017年12月份就宣布推出了Clear ID FS9500传感器，这款传感器专为智能手机设计，需要使用OLED屏幕，当手机检测到用户正准备解锁时，屏幕将显示指纹区，手指触摸就能解锁手机。关于这款手机，我们手机中国的前方记者也会在第一时间给大家带来上手视频，静待1月10号吧！

除此之外，华为将会借着CES在美国推出Mate10从而进军美国市场。LG将会推出K系列新品，索尼推出全新L系低端机型和XA系列新机，三星则会展示2018款A8和A8+。

手机方面没有什么惊喜，但高通和三星都会在本次展会上展示自家最新的移动处理器。除了秒天秒地的骁龙845外，高通也会展示骁龙670和骁龙640两款中端芯片以及460这款入门级芯片。三星在CES2018前夕低调的发布旗舰芯片猎户座9810。从目前公布的参数来看，9810采用八核心大小核设计，集成Mali-G72 MP18 GPU，整体性能提升很大。在本次CES上，这两款处理器不可避免的要正面较量一番了。

CES一直电视技术之争的主战场， OLED、QLED、4K、HDR，各种技术名词让人眼花缭乱。今年的CES上，8K将会是主要竞争点，LG将会推出88英寸的OLED电视，分辨率达到了8K级别，是目前全球尺寸最大的8K OLED电视。此外，LG还会继续推出能与墙体融为一体的壁纸系列超薄电视，尺寸将会更大。而三星极有可能会在本届CES上推出MicroLED电视产品，最大尺寸会达到150英寸。和OLED屏幕一样，MicroLED也是自发光，但在响应速度、对比度、色彩饱和度和亮度上都有很大优势，最重要的是没有烧屏现象，能带来更长久的寿命。苹果和台积电都在这一领域发力，三星很可能要先发制人了。

智能家居的概念已经提出了好多年，在往年的CES上也有不少品牌展示样板间，但在推向消费领域还是有不少阻碍。但今年，形势很可能不一样了。除了三星、LG会发布战略级产品外，国内的海尔、阿里、腾讯等厂商纷纷杀入，在智能家居中扮演重要角色的智能音箱成为了各大厂商的首发产品。因此，智能音箱上搭载的语音助理也是竞争激烈，目前，亚马逊的Alex，谷歌Assistant、微软小娜都在发力，后续还有苹果的Siri和三星的Bixby虎视眈眈，可以预见，智能语音助理大战也会一触即发。

随着无人驾驶和电动汽车的发展，汽车领域和消费电子的交集也越来越多，CES也被调侃即将成为车展。无人驾驶技术仍然是本次CES的聚焦点。即将在2018年CES上亮相的整车厂商包括福特、奔驰、三菱、本田、日产、起亚、现代等传统车厂。奔驰将会带来超豪华的中控娱乐系统，一向思维僵硬的三菱也开始了自动驾驶，现代推出智能语音识别系统。百度将会在CES2018上展示Apollo 2.0无人驾驶系统，英伟达也会展示自动驾驶相关的新技术。

除了以上的盘点，5G通信技术、人工智能、VR/AR和MR混合现实技术、音频技术、可穿戴设备、物联网、家电等相关领域都会有新技术和产品展出，相信会有不少惊喜带给大家，关于更多的CES新闻和视频请时刻关注本站，我们将于北京时间1月10日凌晨开始陆续为各位带来第一手直击，敬请期待。