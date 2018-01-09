定了！屏下指纹识别手机1月10日正式发布

屏下指纹作为一个新的黑科技卖点，一直以来都被各大手机厂商争相竞争。昨天，vivo官方给出消息，最先全球首发屏下指纹手机的依旧还是vivo。而根据外媒phone Arena报道，vivo这款屏幕内指纹识别手机将于1月10日正式发布。

外媒表示，来自中国的手机厂商vivo将成为全球首家发布屏内指纹识别的厂商，短期内在美国和欧洲将不会买到这款手机。vivo预计将在CES 2018展会上正式对外展示这款手机，这是手机行业的一个重要里程碑。

外媒还介绍到，vivo在中国具有相当高的知名度，这家公司和OPPO、一加同样知名。

其实早在之前vivo要发布全球首款搭载屏下指纹解锁的手机就证实了，之前Synaptics（新思国际）展示了全球首款屏下指纹传感器Clear ID FS9500，该指纹传感器主要适用于屏幕为18：9和20：9的智能手机，这些手机通常都是“无边框”。

传感器本身是一个小型的CMOS设备，所以屏幕需要发出一些光线来反射指纹，通过传感器来确认识别指纹，并且照亮屏幕指纹区域。根据Synaptics（新思国际）的描述，指纹传感器的功耗仅为80mA。手机中还内置加速计和其他的传感器来提醒手机何时激活指纹识别传感器，并且照亮屏幕指纹区域。

屏下指纹解锁整个解锁过程仅需要0.7秒，虽然不如传统指纹识别的0.2秒快，但仍然比使用人脸识别所需要的平均时间快1.4秒。Clear ID FS9500传感器的厚度也仅为0.69mm，不会使智能手机变厚。