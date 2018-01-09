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华硕宣布Zenfone Max Plus进军北美市场

华硕宣布Zenfone Max Plus进军北美市场
2018年01月09日 07:33 中关村在线
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　　去年11月份，华硕在俄罗斯发布了Zenfone系列首款全面屏手机——ZenFone Max Plus （M1），并且在12月中旬开始在欧洲其他地区销售。现在根据外媒GSM Arena报道，在CES 2018上，华硕宣布这款手机将正式进军北美市场。

华硕宣布Zenfone Max Plus进军北美市场（图片来自GSM Arena）华硕宣布Zenfone Max Plus进军北美市场（图片来自GSM Arena）

　　华硕ZenFone Max Plus （M1）除了采用5.7英寸18：9全面屏外，还后置水平双摄，搭载联发科MT6750T处理器，Android 7.0操作系统，内置4130mAh电池，配备2GB/3GB RAM+16GB/32GB ROM存储组合。

　　拍照方面，ZenFone Max Plus （M1） 后置1600万+800万双摄，前置800相机。

　　最值得注意的是，这是第一款具有脸部解锁功能的手机，在iPhoneX发布之后，该技术正日益成为OnePlus 5和Samsung Galaxy S8等Android手机广泛宣传的功能，可靠的华硕脸部解锁功能可能是除了后部指纹传感器之外的另一个安全选项。

　　这款手机将于2月份以3GB 内存/ 32GB存储空间的配置售出，售价为229美元，北美有两种颜色：蓝色银和深海黑两种外观颜色。

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