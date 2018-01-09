荣耀CES上发布荣耀7X红色版+View10手机

CES 2018大会已经正式拉开帷幕，持续时间从2018年1月8日至1月12日，地点仍然是拉斯维加斯。跟往常一样，CES大会期间各大厂商带来了大量的新品，其中在开展前一天，国产手机厂商荣耀推出了一款荣耀7X红色版的手机。该机型此前也在海外亮相过，现在确认将在2月14日于美国、俄罗斯、印度和西欧市场发售。

值得一提的是，华为与世界上最大的耳机制造商之一的Monster合作，为每个国家/地区的前100名限量版的红色荣耀7X购买者赠送双方合作的Monster（魔声） AM15耳机作为特别礼物。

荣耀7X拥有5.93英寸全面屏，后置1600万高清双摄，麒麟八核处理器，全系4GB大内存，32GB/64GB/128GB大存储，国内售价分别为4GB+32GB/标配版1299元，4GB+64GB/高配版1699元，4GB+128GB/尊享版1999元。

另外荣耀也在CES 2018上宣布了View10旗舰手机，实际上这款手机就是荣耀V10的海外版本，其搭载麒麟970处理器，6GB内存，双摄像头，不过这款手机似乎不会登陆美国市场，而会登陆印度和欧洲市场，1月8日开售。