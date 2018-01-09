入门中端全覆盖 索尼Xperia三机型齐发

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北京时间1月8日晚，赶在CES2018开幕之前，索尼正式发布了三款Xperia系列机型，包括定位中端的Xperia XA2、XA2 Ultra以及定位入门级别的Xperia L2。三款产品基本延续了既有的日系设计，在配置上相比往代有了明显提升。

中端产品Xperia XA2/XA2 Ultra

▲Xperia XA2 Ultra

索尼Xperia XA2与XA2 Ultra主打中端市场，以窄边边框设计、拍照为亮点。具体来看，两者均是索尼标准的日系设计，棱角分明，突破性地采用后置指纹识别。配置上均是骁龙630移动平台，运行Android 8.0系统，后置2300万像素主摄像头，F 2.0光圈，支持OIS光学防抖。

▲Xperia XA2

不同之处在于，Xperia XA2采用了5.2英寸的1080P屏幕，3300mAh电池，前置800万像素超广角镜头，只有3GB+32GB可选。Xperia XA2 Ultra采用了更大的6英寸的1080P屏幕，3580mA和电池，前置双800万像素镜头，并配有补光灯，拥有4GB+32GB/64GB可选。

入门级产品Xperia L2

▲Xperia L2

对于习惯了索尼Xperia旗舰产品的国内消费者，入门级的Xperia L2显然有些不起眼。采用5.5英寸720p屏幕，内置联发科MT6737T处理器，3GB+32GB存储，运行Android 7.1.1系统。后置1300万像素主摄像头，前置800万像素广角镜头，3300mAh电池，同XA2一样是后置指纹设计。

目前索尼并未公开这三款机型具体的发售时间与价格，参考以往的经验，Xperia XA2与XA2 Ultra售价会在2500元至3000元，Xperia L2则在1500元左右，国内发售基本无望。