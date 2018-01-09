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疑似HTC U11+新配色 红红火火售价5200

疑似HTC U11+新配色 红红火火售价5200
2018年01月09日 07:07 手机中国
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　　去年的手机市场竞争异常激励，全面屏的加入更是让“战火”升级，各家手机厂商使出浑身解数只为在这片红海中分一杯羹。去年11月2日，HTC U11+横空出世，一经发布就广受好评。作为旗舰U11的后继升级机型，该机在各方面都得到了全面升级。

　　距离HTC U11+发布已经有几个月的时间了，近日有消息称，HTC U11+即将新发布一个红色版本，售价为799.99美元（约合人民币5200元）。现在改颜色已经上架某国外电商平台，但是具体外观还没有曝光。当前不少国产手机厂商都推出了红色版本的手机，不排除HTC后续会增加新配色的可能。

　　配置方面，在U11+上，HTC首次采用了18：9比例6英寸全面屏设计，其屏占比达到了该厂史上最高的82%，这块屏幕支持DCI-P3广色域，后续通过软件更新，屏幕可支持到HDR10，对于观感的提升尤为明显。HTC U11+此次沿袭了前代产品上独有的Edge Sense，并在原先的基础上新增了Edge launcher边框快捷启动功能。

　　拍照方面，HTC U11+背部是一颗1200万像素UltraSpeed 3代高感光大橡塑主镜头，配有光学防抖，采用全像素自动对焦，有着单反级的对焦体验。疾速HDR带来了毫无延迟的HDR效果，对于光线反差极大的环境下，无须等待，后台会自动对样片做HDR处理，其中还包括低光源降噪处理，对光线效果进行平衡。前置摄像头为800万像素85°大广角，自拍更给力。

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