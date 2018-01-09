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魅蓝S6定妆照现身工信部：指纹识别侧置

魅蓝S6定妆照现身工信部：指纹识别侧置
2018年01月09日 07:02 中关村在线
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　　1月9日消息，此前魅蓝官方曾对外宣布，他们将在2018年1月17日召开新品发布会，届时将正式公开魅蓝S6。就在最近，这款手机现身工信部网站。其中，之前流出的全面屏和侧面指纹识别都得到了应验。

魅蓝S6定妆照现身工信部：指纹识别侧置（图片来自于weibo）魅蓝S6定妆照现身工信部：指纹识别侧置（图片来自于weibo）

　　从工信部给出的定妆照来看，魅蓝S6将采用18：9屏幕比例全面屏，这也是魅族首款全面屏手机。该机背板采用金属材质，指纹识别模块也设置在了手机的侧面。这款手机很可能采用Exynos 7872六核处理器，内置3000mAh电池，支持18W快充。

　　魅蓝即将在今年推出一款全面屏新机的消息已经传了有一段时间了。上个月的时候，国外媒体GSMArena放出了更多魅蓝新机的谍照。这款新机将采用全面屏设计，同时魅蓝的新商标mblu也出现在了手机的后壳上。

　　这款魅蓝新机正面采用了5.99英寸的全面屏设计，与其他厂商发布的18：9比例全面屏一致。同时，手机采用极窄边框设计，并且正面的腰圆形实体Home键也取消了。该机背面采用全金属机身设计，侧面超薄设计，电源按键下方是指纹识别，与索尼手机相类似。在配置方面，这款新机将采用骁龙660处理器，内存为6GB起步，并支持魅族的快充技术。

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