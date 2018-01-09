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CES18开展前这些企业摩拳擦掌 一夜竟有如此多新品

CES18开展前这些企业摩拳擦掌 一夜竟有如此多新品
2018年01月09日 08:54 新浪手机
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　　新浪科技 屈瑞豪

　　一年一度的CES2018（国际消费电子展）即将在北京时间1月10-13日开展。在开展前夕，TCL、三星等国际一线品牌已经耐不住性子，纷纷举办发布会推出新品。尤其是在今日凌晨，更是达到了一个展前小高潮。下面我们看看这一夜都发布了什么产品。

　　LG：AI有了一系列产品

　　凌晨伊始，LG率先举办发布会这次的主题围绕着AI去谈。LG推出自己的AI技术——ThinQ AI。

LG ThinQ AILG ThinQ AI

　　ThinQ AI是一款深度学习技术，可记录日常用户的使用习惯并做优化。在使用一段时间后，ThinQ AI可为用户提供便利。ThinQ AI相比其他对手封闭不同，ThinQ AI更愿意开放式交流，目前此项技术已经与谷歌语音助手和亚马逊Alexa进行了深度合作。在未来，ThinQ AI还将有更多合作伙伴。

机器人Cloi机器人Cloi

　　基于这项技术，LG推出了一系列产品，Cloi智能机器人是LG在智能家电领域迈出的新的一步，它将对你的语音做出响应，比如根据冰箱中已有的食物来帮助你决定该做什么菜，还能在你做出决定后预热烤箱。可以说是一款对厨房很友好的语音助手。

　　同时，LG还发布了智能家电平台ThinkQ，整合了其多款智能家电，它也将帮你做出一些决定。ThinkQ音箱集成了谷歌语音助手（Google Assistant），可以使用语音来控制智能家电。

LG推出电视LG推出电视

　　LG今年的OLED和Super UHD LCD两条电视产品线也更新了。支持最高120帧每秒的高帧率，不过缺少对HDMI 2.1的支持，这意味着其不能从外接设备中导入片源。电视最大的亮点在于其软件和图像处理器的更新，在高端系列中配备的新的Alpha 9处理器能呈现能精准的颜色并提升图像渲染能力。语音助手的加入能使用户通过语音来操作电视，比如搜索节目和换台等。

　　松下推出主打弱光拍摄的GH5S相机

　　松下这次为我们带来了一款Lumix GH5S相机，配备1020万像素Micro Four Thirds传感器，大致相当于Lumix GH5分辨率的一半，目的是提高低照度感光系数以便与索尼A7S II展开竞争。

松下相机发布会松下相机发布会

　　松下用于减少低光照杂讯的方式之一是采用了“Dual Native ISO”技术，这种技术可创造出一种双峰杂讯分布以缩小噪声抑制范围。

　　另外，松下还将这款相机的最高记录能力提高到了Cinema 4K/30p和60p。与Lumix GH5不同的是，Lumix GH5S将内置V-LogL和Rec。 709查找表，而非作为额外付费选择。但用户也需为此“特权”付出代价：预计Lumix GH5S将在2月开始出货，售价为2500美元，比Lumix GH5贵约500美元。

　　TCL北美地区发布多款电视新品

　　在TCL发布会中，主要面向北美地区推出5系、6系电视，6系电视支持65和55两个尺寸，采用量子点背光液晶屏幕。其中65寸和55寸两款产品分别设置了120和96个背光分区，让产品可以达到杜比HDR的标准。

6系电视6系电视

　　同时TCL还未这款电视添加了iPQ引擎和HDR Pro伽马控制，可以整体提升画面的明暗对比和细节显示。此外，产品还可覆盖DCI-P3的色域表现。

　　5系电视新品同样采用了iPQ画质引擎和HDR Pro伽马调节，但取消了背光的分区控制。官方表示，画质仍然可达到杜比HDR标准。

　　除电视以外，TCL还在北美市场推出了Alto系列音频新品——Roku智能Soundbar，包括Roku Connect音箱和内置的娱乐助手。

　　内置的Roku娱乐助手运行Roku OS，支持语音交互，同时还可以通过它对TCL电视进行操控，包括调节音量、点播节目等等。

　　海信万美元激光电视亮相

　　海信发布会中，亮相了一款高达1万美元的激光电视，集成了多项高科技元素，比如全阵列局部调光、量子点色彩技术、和集成亚马逊语音助手Alex。同时，还提供独家2018年世界杯应用，并且与Fox合作提供视频直播服务。

海信新品发布会海信新品发布会

　　这款激光电视，实际上是一款装配了内置100寸屏幕（用于反射光线）的短距投影仪，这款投影仪内置扬声器和无线低音炮。技术参数如下，4K分辨率、3000流明、激光光照引擎、内置智能应用、和集成Alex语音助手。

　　最后是一款视频发烧友可能会喜欢的产品，拥有75寸屏幕的高端型号—H10E。号称拥有史上最多数量的局部调光背光模组，据称超过1000个。局部调光技术是对于LCD材质屏幕来说最好的图像质量增强技术，越多的背光模组意味着越好的性能表现。这款H10E型号的价格还没有公布，将在今年3月份到4月份间发售。其技术参数如下，全阵列拥有1000块背光模组的局部调光技术、量子点广色域、集成Dolby Vision和HDR10高动态对比度、Android TV操作系统、兼容亚马逊Alex和谷歌Google Home。

　　三星亮相多款硬件

　　临近清晨，到了三星一展身手的时候了。三星在这次发布会中不仅发布了146英寸模块化电视，还有一款“混血”笔记本和商用白板。

　　三星146英寸模块化电视“The Wall”，是全球首台家用的模块化电视，采用自发光的MicroLED技术/无边框设计，以及模块化结构，三星希望用这种方式让它适配不同的家居环境。

　　“The Wall”采用了更小的自发光像素LED模块，每块芯片都支持RGB三原色，并且各个模块能够无缝拼合，从而消除了屏幕在尺寸方面的限制，这是他最主要的拓展方向。

　　“The Wall”可以扩展大小或形状，但要提供完美的观看体验，还需要高分辨率的内容。三星同时还推出了全球首款针对85英寸8K QLED TV的8K人工智能技术，该技术能够基于用户先前的体验，对电视的算法进行调整，将所有画面转换成高品质的8K内容。

三星发布Notebook 9 Pen笔记本三星发布Notebook 9 Pen笔记本

　　说过“The Wall”之后，再来看一款混血笔记本。三星发布了3款Notebook 9系列笔记本，除了常见的13.3和15英寸的常规版本外，还包括了可以360°翻转的版本。它的屏幕铰链可以360度转动，并配备了一根手写笔，在转换为平板模式后，这根笔可以在笔记本屏幕上写画。

　　2018款三星Notebook 9笔记本采用了英特尔八代酷睿i7处理器，以及RealView显示屏。这系列笔记本将会在一季度推向美国等其它市场。

　　百度发布自动驾驶Apollo 2.0

　　今天，百度COO陆奇在美国拉斯维加斯百度world大会做开场演讲，并宣布百度正式推出Apollo2.0 。

　　Apollo2.0能够实现简单城市道路自动驾驶，标志着Apollo平台包括云端服务、软件平台、参考硬件平台以及参考车辆平台在内的四大模块已全部具备。Apollo2.0带来最完整的解决方案和灵活的架构，首次开放安全服务，并进一步强化了自定位、感知、规划决策和云端仿真等能力。

　　除了自动驾驶之外，百度智能语音服务DuerOS也亮相CES，百度表示DuerOS开放平台推出之后的6个月取得了很多成绩。目前有130余个合作伙伴，这些伙伴涵盖手机、音响等各种场景。

　　百度度秘事业部总经理景鲲在美国拉斯维加斯演讲中表示，DuerOS就好比是中国版Alexa，但远不止于此。他称，中国的AI时代已经来临。

　　以上就是今天凌晨的全部内容，从这次集中发布的产品不难看出，AI或成为这次CES2018的核心。关于更多内容尽请关注新浪科技#CES2018#特辑，用新鲜资讯喂饱你。更多新闻请浏览《CES2018特辑》

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