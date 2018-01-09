智能手机我们都已经用了很多年了，相信大家都了解，在手机的下拉菜单中都会排列着一些常用的功能键，例如WiFi、蓝牙等等。然而，这些我们或许天天都在用的功能，我们又对它们了解多少呢？大家知道这些特殊功能图标的起源或者名字的来历吗？

相信绝大多数的朋友都没有去过多地深究过，那么，今天这篇文章我就来为大家简单科普一下，一块儿涨涨“姿势”吧！

手机这几个图标 竟然要从一个国王说起

这美女可不是祸水，而是WiFi的缔造者

听到过这样一种说法，“没有WiFi的手机，就好似没有灵魂的驱壳一样。”虽然夸张，但却形象地说明了WiFi现如今对于我们的重要性。但是，你知道我们能够享受到WiFi带来的便利，事实上是受益于一位性感的绝世美女吗？

她叫海蒂·拉玛，套用锤子科技的一句金句就是“漂亮得简直不像实力派”。她明明可以靠脸吃饭，却偏偏用实力向世人证明了自己。英国知名纸媒《卫报》曾这样评价她：“没有她，就没有WiFi，甚至蓝牙、全球定位系统都与她的发明有关，她的地位甚至可以与爱迪生、乔布斯比肩。”

海蒂真正的职业是演员，她出生于一个物质条件富足的犹太家庭，通晓三国语言。17岁那年，海蒂在电影片场做场记时被一位导演相中，这个导演以“为了艺术而献身”之类的花言巧语引诱她全裸出镜。自此，海蒂·拉玛便成为了全球首位“裸”星。

因为职业的特殊性，海蒂的一生一直活在人们世俗的偏见中，而在她所热爱的演艺事业中也只是被当作一只好看的“花瓶”，没有人肯给她真正展现自己能力的机会。据悉，海蒂·拉玛曾相继有过六段婚姻，但最后都以离婚的结局收场。

1939年，第二次世界大战爆发，英国士兵与纳粹在海上展开对抗时，发射的鱼雷总是击不中纳粹的船，究其原因是因为英军当时所采用的发射信号太过单一，因此被纳粹一下就破译了。

海蒂·拉玛在学生时代所学的专业是通信工程，她从钢琴演奏中获得启发，与钢琴家乔治·安塞尔合作，历时两年终于设计出了一套可靠性更高的遥控接收设备。1942年8月11日，海蒂和乔治的发明获得了美国专利局所颁发的专利认证。据说，这项专利还有一个神秘的名字，叫做秘密通信系统。最后，他们将这项专利无偿地提供给了英军。

在海蒂83岁那年，有人打电话给她，通知她获得了由电子前沿基金会颁发的先锋奖，此时距离海蒂的发明问世已经过去了五十多年，年迈的她用了很长时间才回忆起，原来在半个世纪以前她还曾有过这样一件伟大的发明。

海蒂·拉玛在半个多世纪前发明的这项技术，现如今被称为跳频技术，现在我们人手一部的智能手机里的WiFi、蓝牙以及GPS等功能都使用了海蒂发明的这个技术。她自己或许都没想到，她不经意间的一个小创意，竟然能让现在全球的智能手机用户受惠无穷。

全球首个WiFi免费全覆盖的国家居然是它！

既然说到了WiFi，我们索性就再多了解一些有关WiFi的有趣故事吧！现如今，相信绝大多数朋友的家中、单位里都已经实现了WiFi覆盖，而在诸如星巴克、麦当劳这些咖啡馆、快餐店基本也都有了免费WiFi供大家随意使用。然而，如果你认为这样就已经很爽了，那可就有些短视了，因为，有一个位于南太平洋之中的美丽岛国已经率先实现了免费WiFi全国覆盖，它就是纽埃。

纽埃是南太平洋众多小岛中很不起眼的一个，面积只有260平方公里，相当于上海崇明岛的不到四分之一，驱车环岛一圈只需一个小时。纽埃岛是世界第二大正在上升的环形珊瑚礁，被称为波利尼西亚之礁。它位于新西兰东北2400海里处，北距萨摩亚约550海里，西距汤加约480海里，东距库克群岛约900海里。

然而，虽然纽埃全部的陆地面积仅260平方公里，但它却有着多达390平方公里的专属经济区。2016年，纽埃实现了无线网络（WiFi）全境覆盖，对每一个身处纽埃的人免费开放，这一举措让纽埃率先成为了世界上第一个也是唯一一个免费WiFi全覆盖的国家。

现如今，不管我们身处在纽埃的街头还是巷尾，我们随时可以享受免费WiFi上网、登录社交网络、打无线WiFi电话、阅读新闻等等。纽埃官方的说法是，“要让纽埃成为全世界最大、最快的免费高速无线上网国家。”

活久见 “蓝牙”的起源竟来自一位国王

蓝牙是智能手机不可或缺的重要功能，便捷了我们设备间的数据传输。但是，就像“会吃不会做”一样，大家可能都不了解“蓝牙”这一名称的由来吧？告诉你，它竟然源自一位一千多年前的国王。怎么回事呢？接着往下看吧！

相传，出生于公元935年的丹麦国王哈洛德·布美塔特十分骁勇善战，在对丹麦进行统治期间持续外出征战，完成了对现今挪威、瑞典等北欧地区的统一。

但是，据传这位哈洛德国王有个小嗜好，那就是酷爱吃蓝莓，他有一颗牙齿都因常年咀嚼蓝莓而永久的变成了蓝色，因此当时的人们也都戏称他为“蓝牙国王”，Bluetooth一词因此而诞生。

待时间推移至1995年，由瑞典的爱立信公司主导，诺基亚、东芝、IBM、英特尔等企业应援，计划成立一家行业协会，共同研发一种短距离的无线传输技术。而在为这项技术命名时，由于两家主导企业爱立信与诺基亚都是来自北欧地区的国家，而哈洛德这位“蓝牙国王”在他们的传统文化里有着实现统一、加强联系的象征意义。因此，几家公司最终决定以“蓝牙”为这项具有颠覆性意义的新技术命名，而由这几家公司所创立的行业协会也被叫作Bluetooth SIG，意为蓝牙特殊利益群体。

而我们现在在手机上常见的蓝牙标志，其设计灵感是取自Harald Bluetooth（蓝牙国王）名字中的H和B这两个字母，见它们以古代北欧字母来表示，然后将两个字母结合起来，就成为了现在蓝牙的标志性Logo。

USB“三叉戟”标志 灵感来源于海神尼普顿

1994年，康柏、IBM、英特尔、微软和DEC等几家公司计划开发一种全新的通用数据交换接口，以替代当时电脑上各种互不兼容的数据接口。1995年，英特尔工程师Ajay Bhatt开发出了第一个通用的串行总线接口，也就是现在我们通常所说的USB 1.0接口，1996年，这一全新通用接口作为行业标准正式发布和商用。

依据《USB 1.0细则》，USB的图标设计灵感来源于古罗马神话的海神尼普顿手里的三叉戟。

据悉，设计师们在对USB标志进行设计的时候还有一点小插曲，他们认为，如果单纯采用鱼叉形状的设计会让不明就里的用户拿着自己的USB设备到处乱插。因此，设计师对尼普顿的三叉戟的三根叉进行了微调，把左右两根头部的三角形分别改成了圆形和正方形。据悉，这三个不同的形状表示各种不同的外接设备都可以使用USB这一行业通用标准进行连接。

写在最后：

相信大家以前都没想到原来我们每天都会接触的WiFi、蓝牙这些手机功能，背后还有这么多的奇闻趣事吧？其实，这个世界远比我们想象的要奇妙，就像哈洛德国王肯定想象不到，自己一个爱吃蓝莓的小癖好会被后人以这样一种方式记住吧？