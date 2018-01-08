LG展示65寸卷屏电视 收纳后它仅有盒子大小

新浪数码讯 1月8日上午消息，在CES2018（2018消费电子展）开展前夕，LG展示了第一款65寸卷屏电视，收纳起来仅有盒子大小。

CES2016时 LG展示柔性屏技术

LG柔性屏技术在CES2016时初见茅庐，那时仅是一个18英寸的显示屏，尽管现在来看1200x810分辨率和小尺寸屏幕体验很差，但柔性屏的噱头仍然感觉是个非常酷的产品，尤其是在电视方面，使用OLED屏幕的柔性屏效果会更好。

LG 65寸柔性屏

这次，LG展示了全球第一款65英寸的4K分辨率OLED显示屏，最关键的是不使用时它可以卷到一个盒子中。

柔性屏在前几年的CES中也有展示，但这次的柔性屏分辨率升级到4K级别，并且通过一个按钮就可以灵活掌控它的大小。

平时不用时可将柔性屏卷到“盒子”中，使用时通过按钮拉开屏幕，这种感觉和电子投影幕相似。

目前，关于这款柔性屏电视上市时间暂不确定，当然售价也没有具体数字，不过可以想象未来家庭中的电视，不会再是一个大大的盒子摆在那里。（瑞豪）

2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技#CES 2018#特辑，我们会为您带来最新鲜的科技资讯。