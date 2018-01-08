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三星最新无线音箱展出 超薄身配磁铁旋钮

三星最新无线音箱展出 超薄身配磁铁旋钮
2018年01月08日 12:02 新浪数码
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　　新浪数码讯 1月8日上午消息，三星近日展示了一款超薄的无线音箱：VL5，它最大的特色就是有一个磁铁的旋钮，可以用来改变音量的大小。

VL5VL5

　　这款外观时尚的VL5音箱配置了一个磁性旋钮，它可以吸附在任何一个磁性的表面上。

　　VL5长度为两英尺左右，颜色选择还有银色和黑色。因为三星最近收购了AKG（全球四大耳机生产商之一），所以在音域方面也有所调整和改善。同时他们还发布了尺寸小一些的VL3，和一个收音机大小差不多。

　　音箱可以连接Wi-Fi，可以通过SmartThings应用进行控制，虽然像Shape这样的设备可以和SmartThings一起使用，但是三星称VL音响不能兼容三星的多区域系统。

　　目前，三星还未公布VL5和VL3的价格。（李璐）

　　2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技#CES 2018#特辑，我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

三星音箱磁铁
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