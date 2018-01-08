爱回收大数据：回收市场三年巨变

自爱回收成立7年以来,回收行业逐渐从灰色地带走向正规化、透明化、专业化。2015年—2017三年来,随着消费市场的发展与变革,电子产品回收也随之走入更多用户的视野。与此同时，大量电子产品闲置的现状与用户回收需求的增加,激发了回收行业的无限潜力。2018年伊始,爱回收大数据研究院对回收业快速兴起的三年进行了数据研究,在电子产品消费市场变革的推动下,回收领域经历了非同寻常的三年巨变。

地位之变：一枝独秀到百花争鸣

根据爱回收大数据研究院提供的数据显示,爱回收2016年同比2015年实现了90%左右的增速。2017年爱回收总回收量超过1100万,相对于2016年同比增速120%左右,整体回收量实现翻倍增长。

在回收量稳步增长的背后,手机一直是回收行业中占比最大的品类。虽然根据国际调研机构Counterpoint报告,我国换机周期平均为22个月,低于全球平均水平,但相对其他品类而言,手机依然是目前我国闲置最多且更新频率较快的电子产品。2015年,爱回收用户手机品类回收量超过250万台,占2015年整体回收量的近90%;2016年,爱回收用户手机品类回收总量超过420万台,占整体回收量的80%左右;2017年,手机回收总量超过700万台,约占爱回收全品类回收总量的60%。

随着回收行业的快速发展,回收流程愈发规范化、回收方式逐渐多元化、回收品类不断多样化,用户对回收的信任度和需求也有着明显提升。三年来,爱回收3C等品类在全品类回收中占比逐渐上升,手机不再是回收市场中被用户所青睐唯一品类。未来,用户在回收领域的需求将更加多元化,各品类在回收中的表现也将更加均衡。

选择之变：安卓用户愈发青睐千元机

根据爱回收大数据研究院提供的数据显示,三年来安卓用户在手机回收方面的习惯正在悄悄改变。从2015年开始,在热门安卓机型TOP10回收榜单中,有7款产品是当时流行甚至过时的旗舰机型,3款产品来自当时销售市场中的千元机型。2016年,随着手机市场的飞速发展与国产厂商对千元机的不断优化,更多安卓用户开始接受轻量级的千元机型,一方面满足了手机常换常新的迭代需求,另一方面也节约了换机成本,追求更加具有性价比的选择 。因此在2016年度,该榜单中旗舰机与千元机的比例各执一半。2017年，热门安卓机型TOP10回收榜单中的旗舰产品与千元机比例再次发生改变,分别有4款旗舰与6款千元机现身该榜单。

三年来,在热门安卓机型TOP10回收榜单中,完成了旗舰机与千元机所占比例的彻底改变。随着科技不断发展,手机行业的不断进步,千元机已经不是当年只有价格优势、但是功能残缺、体验不尽如人意的产品。而今的千元机无论在性能还是颜值方面已经可以满足甚至优于大部分用户的需求,在回收市场中的占比也逐渐提升。

背景之变：数码相机出局与新品类崛起

三年来,手机、笔记本电脑、平板电脑作为用户需求量较大的电子产品,一直稳定在热门回收品类的前三名。但是随着消费市场瞬息万变,热门回收品类榜单中的位置也不断随之变化。

2015年,位于爱回收热门回收品类第四位的是数码相机,随着近两年专业领域单反和微单的普及,智能手机功能越发全面化,2015年之后数码相机回收量彻底跌出热门回收品类TOP5；2016年,游戏机回收量取代数码相机成为热门回收品类榜单中的第四位；2017年路由器回收量相对于2016年实现了近8倍增长，取代了此前游戏机在榜单中的位置。

在媒介技术快速发展的影响下，用户阅读习惯逐渐改变，电子书的回收量迅速提升。2017年，电子书品类回收量相对于2016年实现了10倍增速。与此同时，智能手表三年来回收表现也颇受关注，在2013年—2014年度，各大科技巨头看中了智能手表市场这块蛋糕，三星gear、Apple Watch、Moto 360等产品纷纷发布，引发了智能手表的购买热潮，此后1—2年间回收热潮爆发。2016年，智能手表的回收量是2015全年的23倍，2017年回收量是2016年的1.5倍，相对于上一年度增长放缓。智能手表的购买热潮褪去后，其在回收市场的增长表现也逐渐趋于稳定。

城市之变：成都iPhone回收超越广州

根据爱回收大数据研究院的数据显示，在爱回收热门回收城市TOP5中，除了一线城市上海、北京、深圳、广州之外，成都连续三年跻身热门回收城市前五名，成为在回收领域可以对标广州、深圳的新一线城市。

在2017年五大热门回收城市中，成都回收iPhone的比例超越了广州，成为了继北京、上海、深圳之后，用户最钟情于回收iPhone的城市。根据数据显示，成都用户的iPhone回收量占五大热门城市iPhone回收总量的18.6%；广州用户的iPhone回收量占五大热门城市iPhone回收总量的17%，整体比例相对于成都减少了1.6%；五大热门回收城市中，北京用户的iPhone回收量占比最高，上海用户的iPhone回收占比相对于北京仅低0.2%。深圳用户的iPhone回收量是五大热门回收城市iPhone总回收量的19.4%，相对于北京、上海而言有明显的下降。

成都虽然整体回收量低于广州，位居热门回收城市第五名，但成都用户回收iPhone的热情比广州用户更高。而广州也成为五大热门回收城市中，iPhone回收量最低，回收产品更加多元化的城市。

性别之变：深圳男女回收比例最失衡

根据爱回收大数据提供的数据显示，三年来，爱回收女性用户增速迅猛，2015年度，男女用户回收量分别占回收总量的87%和13%；2016年度，男女用户回收量分别占爱回收全线产品回收总量的68%和32%；2017年，男女用户回收量分别占回收总量的60%和40%，女性回收在行业内呈现出一种快速发展的态势。

三年来，女性回收量连年激增，从2015年占总回收量的13%，到2017年递增至40%。但在热门回收城市TOP5中，北京与上海从2015年迄今都稳定在男性回收占比60%、女性回收占比40%左右，整体比例相对平衡。在热门回收城市TOP5中，深圳三年来女性回收占比一直维持在25%左右，是男女回收占比最不均衡、变化最小的城市。

成都作为热门回收城市第五名，在男女回收占比方面反而相对其他四个城市表现更为均衡。三年来，成都女性回收占比从2015年的17%增加到2017年的44%，是热门回收城市中女性回收增速最快的城市。近几年，成都无论开放程度还是发展速度都表现显著，在回收方面不仅是稳坐北京、上海、深圳、广州之后的第五大热门回收城市，女性回收意识也随着成都的发展与改变有迅速的提升。

年龄之变：用户愈发年轻化

根据爱回收大数据研究院的数据显示，在回收行业飞速发展的三年里，参与回收的用户年龄愈发年轻化。

2015年，20岁及以下参与回收的用户回收仅为总用户量的1.5%，2016年为5%，2017年20岁及以下参与回收的用户量达到总用户量的12.6%，相对于2015年实现超过8倍的增速；在21—25岁区间内，参与回收的用户量也从2015年的11%上升到2017年的26.7%；26—30岁，是2015年最热门的回收年龄段，用户占比高达37.4%，2017年该区间用户量骤降至30.6%；31—35岁区间内参与回收的用户比例下降最快，从2015年的28.6%降至2017年的18.1%，用户曲线向年轻群体倾斜。

2015年，热门回收年龄段集中在26—35岁；2016年热门回收年龄段逐渐向年轻化延伸，同时拓宽了热门回收年龄段的广度，用户集中在21岁—35岁；2017年，参与回收的用户愈发年轻化，20岁以下的用户量相对于2016年翻倍增长，21—25岁区间内的也有着明显的增速，整体用户量向更年轻的群体靠近。

渠道之变：线上线下的平衡之道

基于互联网近几年的飞速发展，全新消费方式与渠道逐渐走入用户视野并受到喜爱与重视，对传统渠道造成了一定的冲击。与此同时，新兴销售模式与回收模式也逐渐兴起，用户无论在购买还是回收方面都有了更多选择。

在市场大背景下，2017年爱回收将线下环保服务站从140家扩展到200家，线上与线下渠道的回收量依旧维持在相对均衡的状态。其中，爱回收线上回收量超过530万台，占据整体回收量的48%，线下回收量超过570万台，占据爱回收整体回收量的52%，与2016年线上47%，线下53%的比例变化不大，整体表现趋于平衡。

三年来，爱回收不断探索适合自身发展的运营方式，通过品牌合作、直营环保服务站、爱机汇门店等渠道相互结合，探索出了回收行业的平衡发展之道。

通过爱回收大数据研究院提供的数据，我们在回收行业看到了日新月异的变化：热门回收品类格局的变化、安卓用户热门回收方向的改变、新兴数码产品的回收表现、新一线城市在回收领域的崛起、女性回收意识的觉醒以及热门回收年龄区间的改变等等。三年来，改变的不仅仅是消费市场与格局，回收行业也经历着随之而来的变革。

随着回收行业愈发规模化、规范化与阳光化，用户群体与回收需求也与日俱增，爱回收未来将在规范、安全、智能方面持续发力，并与用户的实际回收需求相结合，在促进回收行业不断发展的同时，带来更注重用户体验的人性化回收服务。