三星智能冰箱也将配置Bixby 但还不能帮你开门

新浪数码讯 1月8日上午消息，三星于去年正式发布Bixby，三星希望它能够代替触控操作，这次Bixby又来到了冰箱上。

智能冰箱

三星一直想把网络和人工智能都融入到普通的家电里，在2018年的CES展会上，三星将会展出下一代家庭智能终端，它配置了三星最受争议的功能之一：Bixby。

现在新的家庭智能终端是完全智能的，通过冰箱上的大屏幕，你可以看到谁在家门口，或者调整家里任何一个房间的温度，检查一下婴儿的状况等等。所有的这些恒温控制器和相机采用的都是三星的loT语言。

智能冰箱

要注意的是，它是三星首个移动设备外安装语音助手的产品，Bixby可以通过训练慢慢识别出家中不同成员的声音，然后进行个性化的服务。但是目前它还不能自动的帮你开门。

新的三星Family Hub升级了之前产品的功能，它就像一个膳食规划者，按照个人偏好进行推荐，比如你有什么不能吃的或者是哪些吃的快过期了。如果你做饭的时候同时开着三星智能电视的话，还能通过你的智能手机把内容传输到冰箱门上。新的Family Hub将咋春季上市，并将迎来四个新的4D FDR模型名单。（李璐）

2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技#CES 2018#特辑，我们会为您带来最新鲜的科技资讯。