Linksys发布WRT32XB游戏路由器 为Xbox One打造

Linksys领势游戏路由器

新浪数码讯 1月8日上午消息，今日Linksys（领势）发布专为游戏玩家定制的WRT32XB游戏路由器，售价约为人民币1945元，预计发布时间将在18年二月上市。

WRT32XB游戏路由器是在去年秋季推出的WRT32X基础上改良的，其主要特点是与Rivet Networks合作，专门针对微软Xbox One游戏机而设计。

WRT32XB游戏路由器利用Rivet Networks的Killer引擎，自动检测Xbox One使用的网络，并优先考虑控制台的数据包，以最大限度地减少延迟。Linksys表示，它可以将控制台的ping时间减少多达65%。

WRT32XB采用1.8GHz双核CPU，辅以256MB的闪存和512MB运存，机身配备一个USB 3.0端口和一个eSATA / USB 2.0组合端口用于网络共享。

WRT32XB和去年发布的WRT32X均属于MU-MIMO的双频AC3200路由器，可同时在2.4GHz和5GHz频段上分开运行。（瑞豪）

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