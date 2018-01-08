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Linksys发布WRT32XB游戏路由器 为Xbox One打造

Linksys发布WRT32XB游戏路由器 为Xbox One打造
2018年01月08日 10:34 新浪数码
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Linksys领势游戏路由器Linksys领势游戏路由器

　　新浪数码讯 1月8日上午消息，今日Linksys（领势）发布专为游戏玩家定制的WRT32XB游戏路由器，售价约为人民币1945元，预计发布时间将在18年二月上市。

　　WRT32XB游戏路由器是在去年秋季推出的WRT32X基础上改良的，其主要特点是与Rivet Networks合作，专门针对微软Xbox One游戏机而设计。

　　WRT32XB游戏路由器利用Rivet Networks的Killer引擎，自动检测Xbox One使用的网络，并优先考虑控制台的数据包，以最大限度地减少延迟。Linksys表示，它可以将控制台的ping时间减少多达65%。

　　WRT32XB采用1.8GHz双核CPU，辅以256MB的闪存和512MB运存，机身配备一个USB 3.0端口和一个eSATA / USB 2.0组合端口用于网络共享。

　　WRT32XB和去年发布的WRT32X均属于MU-MIMO的双频AC3200路由器，可同时在2.4GHz和5GHz频段上分开运行。（瑞豪）

　　2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技#CES 2018#特辑，我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

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