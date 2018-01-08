国美曾发布两款手机 但我很想知道它到底要卖给谁

本文来自TECH2IPO创见

一边是传统手机厂商酷派、天语在苦苦挣扎，一边是乐视、360、格力抢着入局，几家欢喜几家愁。消费者也已经知道做手机的门槛越来越低，这和 PC 产业面临的境遇基本一致，如今，只要有钱开工，各种元器件一堆，系统直接拿 Android 换个主题，做个手机和做个电饭煲、电吹风似乎也没啥区别了。

然而，让我始料未及的是，连没有任何技术储备和人才储备的家电零售商国美都推出了自己的手机产品，并且一下子就是两款。在看完官方的新闻通稿之后，我不由得陷入沉思，国美的手机到底要卖给谁？

路线：低配高价

目前，国美在线已经上架了这两款手机，分别是高配版 K1 和低配版 U1；其中 K1 售价 2699 元，U1 则为 1699 元起。

（GOME K1）

我们先来看看 K1 的相关配置。处理器为联发科八核 CPU，最高主频为 2.3GHz，官方并未公布具体型号，但结合其搭配的 Mali-T880 GPU 来看，这款处理器很可能为联发科 P20，它是一款定位中端的处理器。运存 4GB，闪存 64GB，官方并未透露是 UFS 还是 emmc，但我们的推测是 emmc 这种慢存储，因为 P20 仅支持该制式存储；屏幕为 JDI 出品的 5.2 英寸 1080P 屏；相机采用的是三星的 cmos，后置 1600 万像素，前置 800 万像素；电池 3500mAh，采用 25W 的快充；安全上，支持虹膜解锁和后置指纹解锁；网络制式为全网通，双卡双待。

考虑到搭载骁龙 821 处理器、索尼摄像头的国产旗舰手机的价格已经低于 1999 元，K1 这款外观酷似 OPPO 和 Vivo 的中端机型，售价上直接吊打国产一众旗舰机型。

（GOME U1）

再来看看 U1。U1 分为两个版本，低配版 3GB+32GB，售价 1699 元；高配版 4GB+64GB，售价 1999 元，这两个版本其他参数则保持一致。同样地，官方并未公布处理器规格，但结合处理器运行频率和搭配的 GPU 来看，很有可能采用的是降频版联发科 P10；屏幕为 5.5 英寸 1080P 屏，厂商未知；相机为前置 800 万，后置 1300 万，cmos 提供商不详；电池 3050mAh，支持全网通，双卡双待。

毋庸置疑，U1 的配置基本就是魅蓝 Note 3 的级别，而售价则是 Note 3 的两倍。

其实国美的渠道并没有优势

按照官方提供的信息，国美推手机产品，希望‘瞄准安全智能生活领域’，手机仅仅只是一个入口。在未来，国美还将提供以智能硬件为基础的完整国美智能生态圈。然而，对普通消费者而言，管你什么圈、什么口，你的手机产品是否具有吸引力才是核心所在。

据悉，国美这两款手机不仅将在国美在线出售，也将在国美线下渠道铺货。然而，从我们的观点来看，无论是线上和线下，这两款手机的命运将和格力手机一样。

（小米Note 2）

线上渠道一直是高性价比手机的天下。我们以去年双 11 为例，京东、天猫两大电商渠道，3000 元以上销量最高的手机品牌是苹果，而 3000 元以下则是荣耀、小米、魅族。去年下半年国产旗舰手机的价格，也基本保持在 2000-3000 元的价位。

单从价格来看，国美 K1 在线上面临的对手实在太多，随便撸一遍就有小米 Note 2、荣耀 V9、一加 3T、魅族 Pro 6s、锤子 M1 系列，这些手机都是旗舰性能，特点也非常鲜明：曲面屏、双摄、操作系统等，K1 完全无力招架。而国美 U1 的对手则更多如牛毛，所有千元机都可以与其一战。

我们再看看线下渠道。应该说，国美的门店有一定的渠道优势，然这并不尽然。首先，国美不仅只卖自家的手机，其他品牌的手机在国美的卖场是共存的；另外，传统大厂 OPPO、Vivo 下沉到乡镇的毛细血管般的渠道无人能敌，华为、小米也在大力推广线下销售，国美在与这些厂商竞争时，并没有明显渠道优势。

谁会交这份智商税？

一款产品的最终销量是诸多因素结合一起的结果。除渠道外，行业内的品牌影响力也是关键之一。国产手机发展到今天，‘华米 OV’的新格局已经形成，排名稍微落后的中兴、联想、魅族、锤子、一加等，也都有一定的市场号召力。而国美手机的品牌影响力，可以用近似于无来形容吧。

（OPPO R9s）

我不禁想到，在性能平庸、价格‘高贵’、渠道不优、品牌力为零的全方位不利的情况下，谁会去买国美的这两部售价不菲的手机？

也许有人会说，不是所有人都像你这样懂手机。是的，那这样的价格，一个不懂手机的人，也知道去买 OPPO R9s、Vivo X9 吧，至少满大街的广告人人看得懂，倍儿有面子。

也许有人会说，经常逛国美的叔叔阿姨们也许会买吧？但叔叔阿姨们也许对华为、小米、三星更感兴趣吧，毕竟任何人都懂得这个道理：术业有专攻。你看，叔叔阿姨们都没去买格力手机，那他们也应该不会买国美手机吧。

国美推出的这两款手机，在我们看来是一种病急乱投医的策略，着实令人费解。最终，它在手机市场上应该掀不起哪怕一滴水花。