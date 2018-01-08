苹果售后不走心？降频iPhone低价换电池后切记检查

苹果已经率先在美国开始了“降频门”低价换电池的行动，虽然持续1年的时间，可用户的积极性还是相当高的，不少直营店的预约都满了。

近日，一位ID为tenaper的Reddit网友拿着iPhone 6S前去售后，被告知配套电池缺货，但还是先检测了一番。

检测结论是电池损耗明显、有缺陷，苹果店员答应换新。这时，奇怪了，虽然他刚才说缺货，然而当天还是成功换好了。

在支付了30美元（国内是218元）并取机之后，tenaper拿回家。

这时候，诡异的事情发生了，tenaper使用Coconut Battery后发现，新到手的iPhone 6S的电池状况居然和自己没换之前一样，循环次数和损耗率完全一致，也就是根本不是全新的。

tenaper随后找苹果理论，对方表示从序列号判断，电池确实没有完成更换，马上帮他解决。

本来218元的收费就被外界吐槽依然暴利，没想到天才吧的售后还如此轻慢，也是没Sei了。