苹果售后不走心？降频iPhone低价换电池后切记检查
2018年01月08日07:41 快科技 收藏本文
苹果已经率先在美国开始了“降频门”低价换电池的行动，虽然持续1年的时间，可用户的积极性还是相当高的，不少直营店的预约都满了。
近日，一位ID为tenaper的Reddit网友拿着iPhone 6S前去售后，被告知配套电池缺货，但还是先检测了一番。
检测结论是电池损耗明显、有缺陷，苹果店员答应换新。这时，奇怪了，虽然他刚才说缺货，然而当天还是成功换好了。
在支付了30美元（国内是218元）并取机之后，tenaper拿回家。
这时候，诡异的事情发生了，tenaper使用Coconut Battery后发现，新到手的iPhone 6S的电池状况居然和自己没换之前一样，循环次数和损耗率完全一致，也就是根本不是全新的。
tenaper随后找苹果理论，对方表示从序列号判断，电池确实没有完成更换，马上帮他解决。
本来218元的收费就被外界吐槽依然暴利，没想到天才吧的售后还如此轻慢，也是没Sei了。
专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。
知道了
收藏成功 查看我的收藏