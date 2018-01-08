要全面涨价？三星S9、S9 Plus曝光：配置差别更大

消费大升级时代，用户不吝惜接受那些价格高的产品，当然前提条件下其价值要能支撑起售价，回到手机圈，今年各厂商的主旋律依然是涨价，特别是旗舰机。

在旗舰机的策略上，安卓阵营的老大哥三星一直都效仿苹果，采用双旗舰策略，所以每年的Galaxy S系列旗舰机上，他们也都会准备一大一小的手机，而今年的S9也不例外。

据外媒GeekSnipper报道称，三星今年要调整相关策略，简单理解就是，让Galaxy S9和Galaxy S9 Plus区别更大一些，而不是简单的屏幕上的差别，这样除了增加两者的辨识度外，还为更好的涨价做准备。

报道中还提到，Galaxy S9和S9+除了屏幕大小上不同外，其内存上也不会一样，而前者是4GB内存起，后者是6GB内存起，同时摄像头上两者也会有区别，S9继续是单摄，而S9+则是垂直竖排双摄，体积上的区别电池上两者也不会一样。

S9屏相比要比上代跟激进，预计突破90%。

如果这样一来，S9和S9 Plus的差别足够明显，而产业链消息人士还强调，三星今年会跟苹果一样，谋求旗舰手机全面涨价（S9售价预计6000元起步，而S9+售价预计是6500元起步。），而这对于安卓阵营来说有着积极正面的推动作用，特别是国产厂商，跟随涨价风潮是必然，这样除了能赚取高利润外，还能提高自身的品牌影响度，两全其美。

据悉，三星Galaxy S9换用了新的主板设计，电池容量将从之前的3000mAh升级至3200mAh，同时手机的虹膜、拍照元件也都会进行升级。综合目前的信息，三星S9为5.8寸全视曲面屏，4GB RAM起步，骁龙845或Exynos 9810芯片，单摄；S9+则是6.2英寸，双摄，依然保留3.5mm耳机接口。