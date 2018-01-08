IDC发布2018年中国PC市场十大预测

本文来自IDC公众号

2017年中国PC市场犹如过山车，经历了2017年第二季度中国PC市场同比下滑10.6%，也经历了2017年第四季度有望成为过去20个季度中国PC的首次同比恢复正增长。IDC中国《PC市场月度跟踪报告》初步数据显示， 2017年中国PC市场销售约5360万台，年度同比下降4.1%。在全球PC市场逐步反弹的局面下，2017年中国PC市场似乎仍处于不明朗的局面中。IDC中国区助理副总裁王吉平预计， 2018年中国PC市场销售量约为5210万台，年度同比下降2.2%。 整体PC市场正向好的方向恢复，但依然存在一系列不稳定因素。

展望未来发展趋势， IDC总结了2018年中国PC市场十大预测：

1. 游戏依然是消费市场最主要增长兴奋点之一

2018年，游戏笔记本预计销售470万台。游戏台式机将拉动高端消费PC市场持续增长。以《绝地求生》为代表的吃鸡游戏风靡，进一步点燃消费者对于游戏PC的需求，加之消费PC用户日趋年轻化， 使得游戏成为驱动PC市场增长的重要因素。 这其中，超轻薄游戏笔记本与6000元以上的游戏台式机将成为2018年的主要亮点。

2. 不同类别客户对于屏幕大小需求差异化显著

消费笔记本持续向15寸产品转移，商用笔记本则聚焦14寸笔记本，21寸依然是一体机市场最重要的屏幕尺寸。2018年超轻薄笔记本将从以13寸为主，逐渐向14寸及15寸过渡。由于游戏笔记本原本90%以上集中在15寸产品，预计消费笔记本市场会继续向15寸市场倾斜。而商用笔记本则依然受到消费习惯影响，聚焦于14寸产品。 一体机由于商用客户比例逐步提升， 23寸以上的大屏幕比例将有所减少，反而会聚焦于21寸产品。

3. 超轻薄高性能笔记本成为2018年杀手锏，尤其大众型高性能笔记本将成为市场新亮点

IDC认为，亚太消费者对于产品的轻薄诉求尤为明显，2018年，随着工艺的提升，笔记本将会更为轻薄。 在追求轻薄的同时，消费者对于高性能的需求也日益提高。 超轻薄高性能笔记本将成为消费者的一个更合理的选择。

4. 零售PC市场电商占比有望在2018年第四季度突破50%，电商平台竞争白热化

2017年，中国零售PC市场约有43%的PC是通过电商销售到达最终用户手中， 整体电商市场年度同比增长约23%。 IDC认为，由于传统的IT卖场获客面临挑战，消费者选择线下渠道进行购买行为的动力不足，2018年电商成长趋势将会继续保持。预计2018年第四季度电商销量在整体零售占比将达到50%以上。 同时，天猫、苏宁等电商平台也会进一步发力，挑战京东在PC电商平台的霸主地位。

5. 区域市场发展日益平衡，1-6级市场增速渐趋同步

随着PC普及率的稳定， 4-6级PC市场高速成长的阶段正在成为过去。 1-6级市场将共同进入增速稳定阶段，各个级别城市增速差异将不再明显。 若分省份来看，中西部省份依旧成长相对更快。

6. Win10带动商用PC市场换机小高潮

虽然Windows 10 推出已经3年， 但仍有可观数量的客户停留于老的PC平台。随着Intel Kaby Lake Platform 不支持Windows 7平台， 微软停止了Windows 7在华销售以及服务支持，商用PC客户在中国不得不面临PC更新问题。而随着中国政府宣布Windows10 政府版本的发行，政府和大型企业正迎来一次Windows 10的换机潮。

7. PC新定位：从产品、行业划分到场景划分

智能手机正成为中国乃至全球消费者的第一智能终端， PC已经难以成为一个多场景的通用终端。同时，随着数字化转型的推进，社交、大数据、云技术、移动广泛应用于各个行业。终端类的产品已经从上个世纪90年代的产品划分，到本世纪初的行业划分，转变到今天的场景划分为主。 客户需要为某个场景专门定制的PC， 如教育电脑、游戏电脑、 设计师电脑、财务电脑、 网吧电脑等等。 同时，针对专门场景所配套的内容、外设、产品设计和服务成为"场景PC"成功的关键因素。

8. 时尚PC商用化， 一体机、超轻薄笔记本商用比例提高

从2015年开始，变形本，超轻薄等产品推动了PC时尚化。 2018年开始，更多的商用客户也将融入时尚大潮。IDC认为，随着企业PC的购买决策权趋于个人化，新兴的初创企业，数字化转型原生代企业的增多， 更多的企业将更青睐购买一体机、超轻薄笔记本等时尚型电脑。

9. 中小品牌增速放缓，2018年Top5厂商面临激烈竞争

IDC认为，随着PC市场的成长性减退，中小品牌在市场中的压力与日俱增。尤其是在商用市场， 中小品牌份额正在严重下滑。而在消费市场中，消费升级使得一批厂商转型升级，在过去几年有所建树，但随着前五名厂商在细分市场的策略逐步到位，2018年中小品牌增速将继续放缓， 而Top5厂商也将面临一场更加残酷的竞争。

10. 2018年平均单价终止增长， 整体PC平均单价下滑0.4%

2017年中国PC市场平均单价提升明显。 截止2017年三季度，中国PC市场平均单价同比增长21.6% ，创造过去5年增长之最。其主要受到三个因素影响：第一、配件价格上涨，带动PC厂商纷纷上涨价格；第二、超轻薄，游戏本等产品占比提升，带动产品平均单价上涨；第三、商用及消费客户对更优性能产品的需求提升，带动高端价格产品市场上升。 IDC认为，受智能手机销量不如预期影响，上游正逐步减产智能手机，PC配件价格有望降低， 加之2018年厂商之间价格战竞争将更加激烈。2018年平均单价上涨趋势有望逐步缓解，整体PC平均单价将下滑0.4%。