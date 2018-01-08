新浪手机> 新机曝光 > 正文

IDC发布2018年中国PC市场十大预测

IDC发布2018年中国PC市场十大预测
2018年01月08日 17:38 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　本文来自IDC公众号

　　2017年中国PC市场犹如过山车，经历了2017年第二季度中国PC市场同比下滑10.6%，也经历了2017年第四季度有望成为过去20个季度中国PC的首次同比恢复正增长。IDC中国《PC市场月度跟踪报告》初步数据显示， 2017年中国PC市场销售约5360万台，年度同比下降4.1%。在全球PC市场逐步反弹的局面下，2017年中国PC市场似乎仍处于不明朗的局面中。IDC中国区助理副总裁王吉平预计， 2018年中国PC市场销售量约为5210万台，年度同比下降2.2%。 整体PC市场正向好的方向恢复，但依然存在一系列不稳定因素。

　　展望未来发展趋势， IDC总结了2018年中国PC市场十大预测：

　　1. 游戏依然是消费市场最主要增长兴奋点之一

　　2018年，游戏笔记本预计销售470万台。游戏台式机将拉动高端消费PC市场持续增长。以《绝地求生》为代表的吃鸡游戏风靡，进一步点燃消费者对于游戏PC的需求，加之消费PC用户日趋年轻化， 使得游戏成为驱动PC市场增长的重要因素。 这其中，超轻薄游戏笔记本与6000元以上的游戏台式机将成为2018年的主要亮点。

　　2. 不同类别客户对于屏幕大小需求差异化显著

　　消费笔记本持续向15寸产品转移，商用笔记本则聚焦14寸笔记本，21寸依然是一体机市场最重要的屏幕尺寸。2018年超轻薄笔记本将从以13寸为主，逐渐向14寸及15寸过渡。由于游戏笔记本原本90%以上集中在15寸产品，预计消费笔记本市场会继续向15寸市场倾斜。而商用笔记本则依然受到消费习惯影响，聚焦于14寸产品。 一体机由于商用客户比例逐步提升， 23寸以上的大屏幕比例将有所减少，反而会聚焦于21寸产品。

　　3. 超轻薄高性能笔记本成为2018年杀手锏，尤其大众型高性能笔记本将成为市场新亮点

　　IDC认为，亚太消费者对于产品的轻薄诉求尤为明显，2018年，随着工艺的提升，笔记本将会更为轻薄。 在追求轻薄的同时，消费者对于高性能的需求也日益提高。 超轻薄高性能笔记本将成为消费者的一个更合理的选择。

　　4. 零售PC市场电商占比有望在2018年第四季度突破50%，电商平台竞争白热化

　　2017年，中国零售PC市场约有43%的PC是通过电商销售到达最终用户手中， 整体电商市场年度同比增长约23%。 IDC认为，由于传统的IT卖场获客面临挑战，消费者选择线下渠道进行购买行为的动力不足，2018年电商成长趋势将会继续保持。预计2018年第四季度电商销量在整体零售占比将达到50%以上。 同时，天猫、苏宁等电商平台也会进一步发力，挑战京东在PC电商平台的霸主地位。

　　5. 区域市场发展日益平衡，1-6级市场增速渐趋同步

　　随着PC普及率的稳定， 4-6级PC市场高速成长的阶段正在成为过去。 1-6级市场将共同进入增速稳定阶段，各个级别城市增速差异将不再明显。 若分省份来看，中西部省份依旧成长相对更快。

　　6. Win10带动商用PC市场换机小高潮

　　虽然Windows 10 推出已经3年， 但仍有可观数量的客户停留于老的PC平台。随着Intel Kaby Lake Platform 不支持Windows  7平台， 微软停止了Windows 7在华销售以及服务支持，商用PC客户在中国不得不面临PC更新问题。而随着中国政府宣布Windows10 政府版本的发行，政府和大型企业正迎来一次Windows 10的换机潮。

　　7. PC新定位：从产品、行业划分到场景划分

　　智能手机正成为中国乃至全球消费者的第一智能终端， PC已经难以成为一个多场景的通用终端。同时，随着数字化转型的推进，社交、大数据、云技术、移动广泛应用于各个行业。终端类的产品已经从上个世纪90年代的产品划分，到本世纪初的行业划分，转变到今天的场景划分为主。 客户需要为某个场景专门定制的PC， 如教育电脑、游戏电脑、 设计师电脑、财务电脑、 网吧电脑等等。 同时，针对专门场景所配套的内容、外设、产品设计和服务成为"场景PC"成功的关键因素。

　　8. 时尚PC商用化， 一体机、超轻薄笔记本商用比例提高

　　从2015年开始，变形本，超轻薄等产品推动了PC时尚化。 2018年开始，更多的商用客户也将融入时尚大潮。IDC认为，随着企业PC的购买决策权趋于个人化，新兴的初创企业，数字化转型原生代企业的增多， 更多的企业将更青睐购买一体机、超轻薄笔记本等时尚型电脑。

　　9. 中小品牌增速放缓，2018年Top5厂商面临激烈竞争

　　IDC认为，随着PC市场的成长性减退，中小品牌在市场中的压力与日俱增。尤其是在商用市场， 中小品牌份额正在严重下滑。而在消费市场中，消费升级使得一批厂商转型升级，在过去几年有所建树，但随着前五名厂商在细分市场的策略逐步到位，2018年中小品牌增速将继续放缓， 而Top5厂商也将面临一场更加残酷的竞争。

　　10. 2018年平均单价终止增长， 整体PC平均单价下滑0.4%

　　2017年中国PC市场平均单价提升明显。 截止2017年三季度，中国PC市场平均单价同比增长21.6% ，创造过去5年增长之最。其主要受到三个因素影响：第一、配件价格上涨，带动PC厂商纷纷上涨价格；第二、超轻薄，游戏本等产品占比提升，带动产品平均单价上涨；第三、商用及消费客户对更优性能产品的需求提升，带动高端价格产品市场上升。 IDC认为，受智能手机销量不如预期影响，上游正逐步减产智能手机，PC配件价格有望降低， 加之2018年厂商之间价格战竞争将更加激烈。2018年平均单价上涨趋势有望逐步缓解，整体PC平均单价将下滑0.4%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有