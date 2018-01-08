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手机快充标准层出不穷 高压快充大电流快充哪个好？

手机快充标准层出不穷 高压快充大电流快充哪个好？
2018年01月08日 09:16 泡泡网
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　　随着手机充电技术的发展，现在的智能手机大多都采用了快充方案，我们耳熟能详的有高通QC快充，OPPO VOOC闪充，华为SuperCharge快充等等。就在整个行业都朝着低压大电流快充方向前进时，高通却反其道而行之推出了采用高压快充方案的QC 4+，那么高压快充与大电流快充到底哪个好呢？

　　根据功率P = 电流 I x 电压U，提高手机的充电功率无非是提升充电电流或提升充电电压，亦或两者同时提升。目前快充有高压快充和大电流快充，高压快充的代表当属高通QuickCharge快充技术，高通不久前在第二届骁龙技术峰会上终于给出了QC 4+快充头，从参数可以看出高通QC 4+支持最高27W的快充，输出功率有5V/3A，9V/3A，11V/2.4A，12V/2.25A，从技术参数来看高通 QC 4+依然是高压快充方案，最大电流不超过3A。

　　而低压大电流快充方案的代表要数OPPO的VOOC闪充，其采用额定5V/4A约20W的充电功率，实测充电功率可以达到19W多，是目前充电速度较快的快充技术，根据实际充电体验来看，OPPO的VOOC闪充技术在充电过程中的发热量非常低，机身仅仅温热。

　　而这两年随着快充技术的日趋成熟，多数的快充（闪充）都纷纷采用低压大电流快充方案，包括华为的快充方案便从高压快充转到低压大电流快充，而高通的QC 4+是为数不多仍然坚持高压快充的快充方案，要说这两种快充方案到底哪个好，笔者认为低压大电流快充方案要更好，日常最明显的体验就是充电快的同时充电发热量也低。

　　低压大电流快充的电压多数在5V左右，而手机电池的电压跟这一数据较为匹配，因此用低压大电流给手机充电时电源转换效率要更高，因为在充电过程中多数的能量损耗都在发热上，发热量越低说明转换效率越高，而高压快充方案则不具备这一优势，在充电过程中的发热量要明显更高一些。

　　除了低压大电流快充以及高压快充之外，还有快充技术采用折中方法，电压电流分别提升一点，也可以达到同样的充电功率，高通的QuickCharge快充便支持这一特性，比如最新的QC 4+除了支持12V/2.25A的快充之外还有9V/3A一档，不过即使这一折中方法的电源转换效率也不一定有低压快充高，至于高通为何坚持高压快充，笔者便不得而知了。

　　通过以上可以看出，虽然市面上的快充方案名称五花八门，但真正的快充方案其实就只有高压快充与大电流快充两种，而大电流快充方案因其电源转换效率高，充电时机身发热低等优点开始逐渐普及开来。而在未来，随着技术的突破，有可能会出现高压大电流的极致快充方案。

快充电压功率
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